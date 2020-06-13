Жителям Донецька нагадали, як Росія їх використовує: на місто скинули листівки
На окупований Росією Донецьк скинули листівки, щоб нагадати місцевим жителям про те, як їх використовують окупанти.
Відповідні кадри опублікував в Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. На них йдеться про те, що у так званої "влади" немає грошей на зарплати, відновлення шкіл і лікарень, проте є кошти для проведення "параду перемоги" 24 червня (щоб подивитися фото та відео, проскрольте новину до кінця).
"Справжня сутність росіян – це скидати на голови мирного населення тонни снарядів. На відміну від них, українські патріоти вкотре нагадали жителям Донецька, що Росія їх використовує", – прокоментував Штефан.
"24 червня. У бюджеті на 2020 рік є (гроші) на заправку техніки, масовку, проведення концертів, перекладку асфальту на центральній площі, премії чиновникам", – сказано в одній листівці.
В іншій говориться наступне: "24 червня. У бюджеті на 2020 рік немає (грошей) на відновлення шкіл, реконструкцію лікарень, виплату заборгованості по зарплаті".
Зазначимо, що саме на 24 червня так звана "влада ДНР" вирішила провести парад, присвячений 75-й річниці "перемоги у Великій Вітчизняній війні". Окупанти обіцяють жителям артилерійський салют та вихідний в цей день.
(Відео Telegram Анатолія Штефана)
Як повідомляв OBOZREVATEL, невідомі патріоти обклеїли тимчасово окупований Новоазовськ Донецької області проукраїнськими листівками. На них загарбників закликали забиратися з чужої землі і нагадали про те, що зрадників чекає розплата.