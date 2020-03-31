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1 квітня • оновлено в 01:46
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Жителя Житомира виписали з лікарні додому з COVID-19

2.3т
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Житомирянина Вадима Какошкіна, який заразився коронавірусом, виписали з лікарні і відправили додому на самоізоляцію, проте аналізи ще підтверджують наявність у нього вірусу COVID-19.

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Про це чоловік повідомив на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 31 березня. "Вірус в мені", – сказав він (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Почуваю себе чудово, здоровий уже четвертий день, а вірус у мене нібито знаходиться", – розповів Какошкін.

Чоловік підкреслив, що самоізолювався на 14 діб. "Це і моє особисте рішення, і рекомендації мого лікаря", – зазначив він.

Вадим Какошкін

Вадим Какошкін

Скрін відео

У наступному відео українець розповів, що його виписали через 17 днів після прильоту в аеропорт "Жуляни" з-за кордону. Какошкін стверджує, що ні з ким, крім лікарів, не контактував.

Зараз він знаходиться за містом у своєму будинку. Після самоізоляції він здасть повторний тест ПЛР.

Житель Житомира також показав рекомендації після госпіталізації, які йому вручили під час виписки:

"Вірус у мені": жителя Житомира виписали з лікарні додому з COVID-19

Facebook / Вадим Оптимист

"Вірус у мені": жителя Житомира виписали з лікарні додому з COVID-19

Facebook / Вадим Оптимист

Чоловік додав, що кримінальна справа проти нього за приховування хвороби ще відкрита.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Житомир
Теги
інфекція вірус хвороба видео фотографии
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И чего, у соседей лечебные камни и спички для дезинфекции помещений закончились?
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