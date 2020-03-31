"Вірус у мені": жителя Житомира виписали з лікарні додому з COVID-19

Житомирянина Вадима Какошкіна, який заразився коронавірусом, виписали з лікарні і відправили додому на самоізоляцію, проте аналізи ще підтверджують наявність у нього вірусу COVID-19.

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Про це чоловік повідомив на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 31 березня. "Вірус в мені", – сказав він (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Почуваю себе чудово, здоровий уже четвертий день, а вірус у мене нібито знаходиться", – розповів Какошкін.

Чоловік підкреслив, що самоізолювався на 14 діб. "Це і моє особисте рішення, і рекомендації мого лікаря", – зазначив він.

Вадим Какошкін Скрін відео

У наступному відео українець розповів, що його виписали через 17 днів після прильоту в аеропорт "Жуляни" з-за кордону. Какошкін стверджує, що ні з ким, крім лікарів, не контактував.

Зараз він знаходиться за містом у своєму будинку. Після самоізоляції він здасть повторний тест ПЛР.

Житель Житомира також показав рекомендації після госпіталізації, які йому вручили під час виписки:

Facebook / Вадим Оптимист

Facebook / Вадим Оптимист

Чоловік додав, що кримінальна справа проти нього за приховування хвороби ще відкрита.

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Раніше Вадим Какошкін розповів, що лікування в інфекційній лікарні обійшлося йому в 1,4 тис. гривень.

Чоловік також звинуватив мера міста Сергія Сухомлина і громадськість в поширенні неправдивої інформації. Він заперечує, що нібито приховав зараження коронавірусом.

У поліції заявили, що житель Житомира контактував із 30 людьми, приховував хворобу та продовжував возити туристів в Україну. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження – чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.

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