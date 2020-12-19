Жителів Криму обурили слова Путіна про великі запаси прісної води

Заява президента РФ Володимира Путіна на пресконференції 17 грудня про те, що в окупованому Росією Криму достатньо запасів прісної води, викликала обурення у жителів півострова.

Користувач Twitter RoksolanaToday & КримUA написав, що Росія нічого з водою в Криму робити не буде. Окупанти тільки заберуть її у місцевих жителів.

"Викачали підземні джерела, вижлуктили останні озера, осушать калюжі. Іхтамнетам воду будуть забирати у всіх кримчан. Солона пустеля", – сказано в повідомленні.

В іншому твіті користувач додав, що можна жити без зв'язку, інтернету, цивілізації, безвізу, ліків і продуктів. Але не без води.

"І відсутність планів щодо води для Криму означає одне – висушити і викинути", – написано в повідомленні.

Крім того, RoksolanaToday & КримUA написав і про те, що окупаційна влада вирішили зробити територію озера Бараколь "державним природним заказником" і зоною, що особливо охороняється.

"Розташоване поблизу села Наниково пересихаюче солоне озеро Бараколь – тепер є особливо територією, яка особливо охороняэться. А толку?", – написав автор повідомлення.

Він також опублікував фотографії озера, яке більше нагадує велику калюжу, ніж водойму.

У коментарі користувач "Кримський Хахол" припустив, що скоро територію озера забудують, оскільки там дуже гарне місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив про великі запаси прісної води під прилеглою до окупованого Криму акваторією Азовського моря. На вирішення проблеми з прісною водою на півострові нібито виділяються відповідні кошти і РФ не буде на цьому економити.