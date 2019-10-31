Жителів Карпат попередили про агресивних ведмедів: як їх відлякати

В українських Карпатах ведмеді влаштували справжні атаки на місцеві села: нападають на пасіки та худобу. Зі свого боку селяни, захищаючись від нахабних гостей, змушені братися за рушниці.

У цей період клишоногі нагулюють жир, готуючись до зимової сплячки, тому і змітають усе їстівне, що зустрічається на їхньому шляху. Видання "КП" в Україні " розповіло, як можна відлякати тварин і не заподіяти їм шкоди.

"Від того, скільки жиру ведмідь набере восени, залежатиме, наскільки благополучно він зможе проспати зиму. Це — відмінний мисливець, крім цього, він всеїдний, тому легко зможе прогодуватися у лісі. Але іноді може не відмовитися і від худоби, залишеної без належного нагляду", — розповів керівник напрямку "Рідкісні види" Всесвітнього фонду природи WWF України, кандидат біологічних наук Богдан Вихор.

За його словами, у Карпатах місцеві жителі й ведмеді існують упродовж багатьох років. І найчастіше зустрічей із людьми клишоногі уникають — незважаючи на страхітливий вигляд, вони досить полохливі.

Жителів Карпат попередили про агресивні ведмедів vgorode.ua

"У більшості випадків ведмідь на відстані відчуває людину і буде всіляко намагатися уникнути контакту. Хоча в останні роки їхні стежки дійсно ще тісніше переплелися. Річ у тім, що люди освоюють навіть важкодоступні гірські місця у Карпатах, продовжують вирубувати ліс, збирати ягоди та гриби щоразу у віддаленіших гірських районах", — зазначає Вихор.

Через такі дії людей їжі в лісі для тварин стає менше, а в їхніх житлах — зазвичай це старі ліси вдалині від туристичних стежок — з'являються незвані гості. Тому бували й випадки нападу ведмедя на людину.

Небезпечно зустріти ведмедя рано навесні або взимку НПП "Синевир"

Небезпечно зустріти ведмедя рано навесні або взимку, коли у лісі бродять голодні тварини, які прокинулися і ще встигли нічим підкріпитися. І саме самка ведмедя з ведмежатами, йдеться в дослідженнях, найчастіше атакує людей — вона йде в атаку за відчуття найменшої загрози для потомства. Те ж стосується і ведмедя-шатуна — вони прокидаються посеред зими через брак поживних речовин, а ще дуже агресивні.

Також ведмідь може напасти, якщо його застати зненацька або ж коли ви опинитися поряд із його здобиччю.

"Якщо побачили сліди ведмедя, помітили ведмежат чи напівз’їжену, прикриту хмизом мертву тварину — поверніться у сторону, з якої прийшли, і в жодному разі не намагайтеся підійти ближче", — радить керівник напрямку "Рідкісні види".

НПП "Синевир"

Все ж, не варто аж надто боятися зустрічі з ведмедем у Карпатах напередодні зими. Адже це рідкість навіть для вчених і лісників, які щодня перебувають у лісі й самі намагаються його знайти.

Бувають і випадки, коли люди полюють на тварин — заради хутра, м'яса. Або ж таємно вбивають за заподіяну шкоду худобі чи пасікам.

За словами Вихора, боротися з ведмедями селянам можна, але не вбивати. Для відлякування цих звірів від пасік і господарств існують перевірені методи, які не приносять шкоди тварині.

"Один із найефективніших засобів попередити напад ведмедя — встановити електроогорожі, так звані "електропастухи". Вони не завдають шкоди, але ефективно відлякують тварину", — підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2019 року в Йеллоустонському національному парку (США) бізон напав на дев'ятирічну дівчинку з Одеси (Флорида, США) і поранив її: дитина жива, їй надали медичну допомогу. Відео інциденту опублікували в соціальних мережах: на ньому видно, як тварина підкинула дівчинку високо у повітря на 3-4 метри.

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