Жителі Умані поскаржилися, що не змогли заробити на хасидах, тому що "нікого немає"

Жителі Умані, які зазвичай заробляють під час приїзду хасидів на торгівлі і здачі житла в оренду, поскаржилися, що цього року бізнес пішов погано.

Продавці, які торгують сувенірною та іншою продукцією розповіли кореспонденту OBOZREVATEL, що через малу кількість паломників, вони практично нічого не заробляють.

"Торгівлі немає – якщо купують, то найдешевші товари і дуже мало. Виходить, що цього року я практично нічого не зароблю. У інших людей теж саме", – розповіла одна з продавщиць.

Вартість товарів залежить від місця торгівлі – чим ближче до могили Цадика Нахмана, тим вони дорожчи. Так, в 200 метрах від неї звичайна біла кіпа коштує 230 гривень, а ось в торговій точці в 50 метрах від місця поховання за неї просять вже 270 гривень.

Той, хто не має можливості купити головний убір або забув його вдома, може взяти його безкоштовно у охорони на вході. При цьому, залишаючи могилу Нахмана, її просять повернути.

Ціни в магазинах також досить високі. Наприклад, пляшка закарпатського натурального кошерного соку, яка на сайті виробника коштує 59 гривень, в місцевому магазині оцінюється в 150 гривень. До оплати продавці беруть як гривні, так і долари. А ціни на деякі кошерні коньяки можуть перевищувати 4 тисячі гривень.

Крім того, ціни на житло для паломників в місті також відрізняються. За словами місцевих жителів, вартість місця в квартирі будинку, який знаходиться в 20 метрах від сакрального місця, становить від 5 до 10 тисяч гривень на тиждень для однієї людини. При цьому, жителі Умані відзначають, що ціни хоч і були знижені, але велика кількість житла все одно залишається порожнім.

"У нас в будинку проживали паломники з Великобританії, США і Канади – квартири стоять порожні, оскільки через коронавірус постійні клієнти приїхати не змогли", – розповіла одна з орендодавців.

Самі хасиди підтверджують словами уманчан і відзначають, що цього року місто виглядає порожнім. У той же час, деякі з них вважають, що карантинні обмеження в Умані є найсерйознішими в Україні.

"У цьому році – порожнеча, нікого немає. Щороку приїжджало до 50 тисяч хасидів, а в цей раз до 2 тисяч. У нас в Умані найсильніші заходи, пов'язані з карантинними обмеженнями – в Одесі всі гуляють без масок, в Києві теж саме", – заявив представник місцевої хасидської громади Хаїм.

Президент фонду Рабі Нахмана Натан бен Нун розповів Telegram-каналу PavlovskyNEWS, скільки грошей вклали в святкування Нового року в Умані.

За його словами, цього року організація всього заходу обійшлася в 14 мільйонів гривень.

Як зазначив глава фонду, в період свята хасиди в Умані платять за все: воду, газ, безпеку, медичну допомогу та ліки.

До коронавірусу паломники витрачали в Україні близько $75 мільйонів за час святкування Рош ха-Шана.

Незважаючи на карантин в Україні, деякі хасиди все ж встигли потрапити до Умані для святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана. Однак цього року їхня кількість істотно менше – 2000-2500 паломників. OBOZREVATEL розповів про святкування Рош ха-Шана з місця події.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна ввела низку обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.

На український кордон з Білоруссю тим часом прибули тисячі хасидів. З ними особисто зустрівся очільник ДПСУ Сергій Дейнеко й закликав поважати закони та правила України.

Через спроби іноземних громадян проникнути на територію України на кордон із Білоруссю стягнули резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Нацполіції, НГУ і Державної служби з надзвичайних ситуацій.

17 вересня хасиди виконали Гімн України на кордоні з Білоруссю, сподіваючись, що їх усе ж пропустять до Умані.