Жителі ОРДЛО допомогли врятувати життя українських бійців: волонтер розкрив правду

Завдяки зв'язкам на окупаційних територіях Донецької та Луганської областей, волонтери передавали важливу інформацію українським військовим на передову, чим нерідко рятували їхні життя.

Як повідомив в інтерв'ю "Обозревателю" координатор проекту "СтопТеррор" Семен Кабакаєв отримані з ОРДЛО дані систематизували і розбивали на категорії.

"Отримані дані ми систематизували і розбивали на актуальні тоді категорії: пересування техніки, вогневі позиції, місця заїзду піхоти або перебування найманців. Ми знали про окуповані території майже все, від переміщень окремих військових машин до місць заселення найманців і розташування їхніх вогневих позицій. Всю цю інформацію ми передавали безпосередньо нашим підрозділам на тих чи інших напрямках", - зазначив волонтер.

За його словами, ця робота ведеться досі, хоча вона вже і не так актуальна.

Він також повідомив, що на початку війни на Донбасі була повна дезорієнтація.

"Штаби не розуміли, як працювати. Розвідка не була налагоджена. На окупованих територіях не було контактів. Про безпілотники можна було хіба мріяти. ГУР не міг працювати. Взагалі нічого не працювало! І ніхто при цьому не розумів, хто і де розташовується, хто є головним на окупованих територіях - і з боку цивільних, і з боку військових. Не кажучи вже про те, як заходять росіяни, як заводять і де розташовують техніку, де у них бази з боєкомплектом...", - розповів Кабакаєв.

Він зазначив, що співпраця волонтерів з військовими давала конкретні результати.

"Наприклад, ми змогли попередити атаку ДРГ противника на Світлодарській ТЕС в 2015-му. Ми встигли передати вчасно дані хлопцям - і їх не перестріляли на місці, тому що вони були готові. Хоча поранення тоді частина з них отримала. Але я вважаю успіхом те, що ми врятували життя, щонайменше, 10-х людей", - повідомив координатор проекту "СтопТеррор".

"Ми тоді намагалися закрити всі напрямки. Особливо під час Іловайська і Дебальцевого, коли ми передавали хлопцям інформацію і допомагали виходити з оточення", - додав Кабакаєв.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Кабакаєв розповів, як паніка косить ряди "Л/ДНР" .