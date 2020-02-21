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21 лютого • оновлено в 11:47
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Жителі Нових Санжар в паніці і не вітаються з друзями через коронавірус

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У Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих з Китаю українців, після минулих акцій протесту частина місцевих жителів бояться контактувати з незнайомцями. Вулицями ходять з респіраторами та відмовляються вітати один одного рукостисканням.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця подій. Як розповів місцевий житель, руку вітатися з друзями він просто боїться.

"У мене сестра мікробіолог. Вакцини немає, я знаю. До мене приходять друзі. Руку тягнуть. Кажу: привіт звичайно, але я з друзями за руку вже не вітаюся. А де маска твоя?", – розповів він.

У Нових Санжарах місцеві в паніці через коронавірус

Серед жителів села досі не провели роз'яснювальну роботу. Українське супутникове телебачення відключили, а інтернетом користуються не всі.

"Я боюся. У мене троє дітей. Я не хочу вмирати", – розповіла місцева працівниця комунального підприємства, розбираючи завали сміття після вчорашньої акції протесту.

У Нових Санжарах місцеві в паніці через коронавірус

До слова, перелякані через коронавірус не тільки місцеві, а й частина поліції, яку прислали патрулювати вулиці і охороняти санаторій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі осіб заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує смертельний коронавірус.

  • Між силовиками і місцевими жителями відбулися зіткнення, є постраждалі.

  • Також в мережі з'явилося відео, на якому жителі міста Нові Санжари пообіцяли спалити медичний центр Національної гвардії разом з евакуйованими з Ухань українцями.

  • Прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що зіткнення між поліцією і жителями Нових Санжар на Полтавщині, навмисно "підігрувалися".

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Ексклюзив Коронавірус Протести в Нових Санжарах
Місце
Україна Полтава
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Журба Валентина
Журба Валентина
Свинство, так подставлять людей!
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Журба Валентина, свинство - превращаться из людей в свиней.
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