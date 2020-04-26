Жителі Львівщини на колінах зустрічали загиблого на Донбасі героя: проникливе відео

Суспільство 14:20, 26.04.2020

У Львівській області на колінах зустріли тіло 33-річного Андрія Альошина, який загинув на Донбасі 22 квітня.

Уздовж дороги, по якій їхав мікроватобус з тілом бійця, люди з національними і червоно-чорними прапорами ставали на коліна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Андрію Альошину було 33 роки

Альошин служив у 128 бригаді Збройних сил України за контрактом. Незабаром він мав повернутися додому, в селище Славське.

25-26 квітня в Сколівському районі оголошено траур за загиблим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Андрія Альошина залишилися дружина і батьки.

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