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26 квітня • оновлено в 14:54
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Жителі Львівщини на колінах зустрічали загиблого на Донбасі героя: проникливе відео

2.2т
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У Львівській області на колінах зустріли тіло 33-річного Андрія Альошина, який загинув на Донбасі 22 квітня.

Уздовж дороги, по якій їхав мікроватобус з тілом бійця, люди з національними і червоно-чорними прапорами ставали на коліна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Андрію Альошину було 33 роки

Андрію Альошину було 33 роки

Альошин служив у 128 бригаді Збройних сил України за контрактом. Незабаром він мав повернутися додому, в селище Славське.

25-26 квітня в Сколівському районі оголошено траур за загиблим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Андрія Альошина залишилися дружина і батьки.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
смерть Донбас війна
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Спился каратель...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
земля стекловатой
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1
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
скоты украинские чуть что сразу падают на колени..что за идиоты коленоскот
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3
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Калиненко Сергей, чего визжишь нацист?)))
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Калиненко Сергей
Калиненко Сергей
с празднмком вас Иловайск 2, вас, скотів лаптєногих, прикопують у посадці як собак скажених. Вам цього ніколи не зрозуміти-це шана загиблому воїну. Доля ваша-собою ворон годувати, про вас навіть ваша сім'я не згадає.
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