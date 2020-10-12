Жителі Луганська заявили про дефіцит антибіотиків і різке подорожчання ліків

Жителі окупованого Росією Луганська заявили про дефіцит ліків в місцевих аптеках, зокрема, антибіотиків.

Це відбувається на тлі пандемії коронавируса, пишуть "Донбасс.Реалії".

Зі свого боку окупаційна "влада" визнала проблему і почала закликати жителів не панікувати, а також не купувати ліки без призначення.

Луганчани кажуть, що черги в аптеки стали нагадувати радянські часи, коли стояли з талонами за дефіцитними продуктами.

"Нещодавно по телебаченню заявили, що закупили необхідні препарати, завезли в аптеку. Зайшла за антибіотиком, а вони радісно кажуть: "Завези-завезли, 10 упаковок". Мені потрібно на шістьох людей в родині щонайменше мінімум шість, а краще 12, тому що курс тривалий і через тиждень їх (ліків) вже може не бути", – розповіла місцева мешканка Катерина.

Жителі Луганська розповіли про черги в аптеки. скріншот поста в соцмережах

Видання зазначає, що проблема, швидше за все, є не епізодичною, тому що на всій окупованій території Луганської області людей почали заспокоювати пропагандистськими сюжетами по телебаченню. Також жителів звинувачують в тому, що вони нібито скупили запаси на 4 місяці вперед.

В одній з місцевих груп в соцмережах цьому не вірять. Там йде активне обговорення ситуації: "Виявляється, що антибіотики є, але продають тільки для своїх", "Зайшла купити препарати батькам, спочатку сказали, що є, а потім продавщиця запитала у колеги і та відповіла, що немає".

Луганчани скаржаться на відсутність антибіотиків в аптеках. скріншот поста в соцмережах

Також люди розповідають, що ціни вже починають істотно підвищувати. Наприклад, "Азитроміцин" коштував 34 рублі, а зараз – 100. "Ремантодін" виріс з 35 до 100 рублів. Також в соцмережах серед приватних оголошень можна знайти ті ж препарати, але ще дорожче – у двічі або тричі.

Луганчани поскаржилися на ціни на антибіотики. скріншот поста в соцмережах

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти в Л/ДНР скаржилися на брак лікарів і ліків для лікування коронавірусу на підконтрольних їм територіях.