Жителі "ЛНР" припливли в Україну на човні і потрапили прямо в руки прикордонників

У п'ятницю, 5 червня, троє жителів самопроголошеної "ЛНР" намагалися незаконно потрапити на підконтрольну територію України на човні, переправившись через Сіверський Донець..

Як повідомила Державна прикордонна служба, вони були затримані співробітниками Луганського прикордонного загону та СБУ.

Зазначається, що правоохоронці затримали трьох жителів непідконтрольної Луганщини неподалік Трьохізбенки. Двоє чоловіків та одна жінка за допомогою маломірного плавзасобу перетнули лінію розмежування, яка в цій місцевості проходить по річці.

Жителі "ЛНР" припливли в Україну на човні Державна прикордонна служба

Люди пояснили, що слідували на контрольовану територію начебто для вирішення соціально-побутових питань. Правоохоронці притягнули порушників до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 204 КУпАП "Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

Зазначається, що правопорушників передали співробітникам поліції для ухвалення рішення щодо обсервації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній із лікарень "ЛНР" пацієнтів, заражених коронавірусом, нібито підселювали до осіб, у яких не було цього захворювання. Назрів бунт.

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