Мешканці Кривого Рогу вийшли на протести через невдоволеність діями місцевої влади

Мешканці Кривого Рогу вийшли на мітинг під стіни мерії, бо незадоволені чинною владою і тим, як розвивається місто.

Перший мітинг провели біля мерії Кривого Рогу, а другий у Дніпрі під стінами обласної прокуратури, передає 34.ua.

"Уже 10 років поспіль грабують наше місто. Заробляють на всьому. Ремонти доріг, лікарень, крадуть гроші, які виділяються на боротьбу з ковідом. Не ремонтуються дороги, похмурі дитячі майданчики, на які боляче дивитися", – заявили мітингувальники.

Чиновники до мітингувальників не вийшли через робочу нараду, яка проходила під час мітингу.

"На жаль, так і не вдалось поспілкуватись з тими людьми, які мітингували. Оскільки саме на 10-ту ранку було призначено засідання виконкому міської ради, на якому розглядались питання зокрема й пов’язані і з матеріальною допомогою, і з початком опалювального сезону", – пояснив заступник міського голови Олександр Катриченко.