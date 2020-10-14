Мешканці Кривого Рогу вийшли на протести через невдоволеність діями місцевої влади

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Суспільство
2,2 т.
Криворізька міська рада

Мешканці Кривого Рогу вийшли на мітинг під стіни мерії, бо незадоволені чинною владою і тим, як розвивається місто.

Перший мітинг провели біля мерії Кривого Рогу, а другий у Дніпрі під стінами обласної прокуратури, передає 34.ua.

"Уже 10 років поспіль грабують наше місто. Заробляють на всьому. Ремонти доріг, лікарень, крадуть гроші, які виділяються на боротьбу з ковідом. Не ремонтуються дороги, похмурі дитячі майданчики, на які боляче дивитися", – заявили мітингувальники.

Чиновники до мітингувальників не вийшли через робочу нараду, яка проходила під час мітингу.

"На жаль, так і не вдалось поспілкуватись з тими людьми, які мітингували. Оскільки саме на 10-ту ранку було призначено засідання виконкому міської ради, на якому розглядались питання зокрема й пов’язані і з матеріальною допомогою, і з початком опалювального сезону", – пояснив заступник міського голови Олександр Катриченко.

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