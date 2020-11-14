Жителі Карабаху почали тікати до Вірменії з міста, що повертається Азербайджану: фото дня

Жителі Нагірного Карабаху залишають свої будинки та тікають до Вірменії з районів, які перейшли під контроль Азербайджану.

Відповідне фото опублікувала "Медуза". На ньому зображений житель міста Карвачар (азербайджанською Кельбаджар), який збирає речі у вантажівку після підпалу власного будинку.

Місто довгий час контролювала армія оборони самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки.

15 листопада контроль над населеним пунктом здійснюватиме армія Азербайджану.

Після звістки про це жителі Карвачара та прилеглих територій стали розбирати свої будинки та тікати до Вірменії.

Влади Нагірного Карабаху та Вірменії участі в евакуації людей не беруть.

Напередодні в мережі з'явилося відео, на якому жителі Карабаху нібито палять власні будинки, щоб вони не дісталися Азербайджану.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що учасники протесту в Єревані зажадали від прем'єр-міністра Нікола Пашиняна піти у відставку до півночі, 12 листопада. У разі відмови вони пригрозили самостійно "вирішити питання з його усуненням". Люди невдоволені мирною угодою з Азербайджаном.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Про суть конфлікту Вірменії та Азербайджану – читайте за посиланням.