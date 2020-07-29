Житель Тернопільщини втретє захворів на COVID-19

У Тернопільській області зафіксували кілька повторних випадків зараження COVID-19. Один пацієнт заразився втретє.

Про це повідомило видання "Тернополяни" з посиланням на начальника управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Володимира Богайчука. Він повідомив, що завантаженість ліжок хворими на COVID-19 в медустановах першої хвилі – 26,7%.

"Є хворий, який захворів уже втретє. Ми повинні розуміти, що навіть якщо перехворіли коронавірусною інфекцією, це не захищає нас від повторного захворювання", – пояснив Богайчук.

За його словами, в області спостерігається погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19. Продовжують хворіти 1075 осіб. 144 перебувають на стаціонарному лікуванні, з яких 15 – на кисневій масці, 17 – на кисневому концентраторі. Близько 30 хворих у важкому стані.

Чиновник також зазначив, що спостерігається агресивність вірусу в певних регіонах Тернопільщини. Зокрема, в Монастирському районі майже всі хворі перебувають у важкому стані.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, люди, у яких були виявлені антитіла до коронавірусу, теоретично можуть захворіти на COVID-19 повторно. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

У Рівненській області у чотирьох пацієнтів, які після інфікування і лікування здали негативні тести на коронавірус, повторно виявили COVID-19.