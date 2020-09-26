Житель Криму про ситуацію з водою: колодязі порожніють, відбувається щось страшне

У Білогірському районі Криму пересохла річка Танасу (права притока річки Біюк-Карасу), а в селі Кирпичне вперше за багато років повністю висох ставок.

Як повідомляє Крим.Реалії, місцеві жителі стверджують, що до середини вересня невелика кількість води в річці була, але в третій декаді вересня – висохла. Водночас висохлий ставок ще донедавна служив водопоєм для худоби і місцем риболовлі.

Така ситуація лякає місцевих жителів, які надзвичайно стурбовані ситуацією, що склалася.

"Дуже посушливий і спекотний вересень добиває водні об'єкти, що збереглися. Цього місяця висохла не тільки річка Танасу, а й наш ставок. Такого не пам'ятають і старожили. Колодязі теж порожніють. Відбувається щось страшне і це лякає нас. З кожним днем ми все більше стурбовані ситуацією з водою", – анонімно розповів житель села Кирпичне.

У Криму пересохла річка Танасу. Крим.Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт назвав причину нестачі води у Криму. За його словами, з 2014 року "влада" не приділяла уваги ані освоєння нових джерел води, ані ремонту інфраструктури. Водночас запасів прісної води на півострові досить для постачання цивільному населенню, а не на військові бази