Много лет назад одна моя некогда юная и очень красивая знакомая развелась с мужем.

Теперь, каждый год она устраивает себе по этому случаю выходной и закатывает пышные гуляния.

На первых порах.

Она думала начать новую жизнь: пойти учиться, найти работу, завести себе хобби и начать посещать спортзал, чтобы стать привлекательной, самостоятельной и независимой.

Но.

Учиться ей быстро надоело, работать тяжело она вообще не хотела, следить и ухаживать за собой перестала.

На критику всем отвечала одинаково:

- Мужчины меня любят и такой!

Жила за счёт любовников.

В поисках своего счастья, она сменила несколько партнеров. С соседом Вовой долго жила, потом нашла парня на расстоянии - Джона.

Чем быть самостоятельной и независимой, она предпочитала находить себе богатых иностранцев, но все они быстро в ней разочаровывались.

Очень красивая и милая при первом знакомстве, потом она вульгарна, корыстна и нечистоплотна в быту.

Сегодня.

Она уже далеко не так молода. Каждый встречный уже не падает у ее ног, не дарит ей цветы и не носит ее на руках. Иностранцы стали разборчивей, а своих алкашей и деспотов она и сама не сильно хочет.

И вот.

Впервые, за все эти годы, она вроде бы начала осознавать - чтобы ни от кого не зависеть надо прикладывать усилия, менять себя и избавляться от пагубных привычек из прошлого.

Работать!

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Она.

Уже пытается учиться, следить за собой, меняться. Но сильно напрягаться все ещё не хочет.

Одно ясно.

Жить за счёт богатых любовников, ещё не значит быть независимой. Думать что ты независимый и быть независимым - это разные вещи.

Независимость это не праздник и не подарок - это награда за тяжелый и ежедневный труд над собой!