Жириновський заговорив про "зникнення" росіян через українську мову в школах

Скандальний російський політик, депутат нелегітимної Держдуми Росії Володимир Жириновський виступив з гнівною промовою через повний перехід шкіл в Україні на україномовне навчання.

Свої претензії одіозний лідер ЛДПР озвучив в ефірі російської пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1". Жириновський висловив побоювання, що через вивчення української мови з дитинства в Україні скоро зовсім не залишиться тих, хто вважає себе росіянами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Російські діти вже навчаються українською мовою! Це ганьба країні, яка змушує росіян вчитися в початковій школі і взагалі по всій Україні чужою мовою! Через 20 років вони будуть вже справжніми українцями, які ненавидітимуть свою країну! Тому що бабуся помре, говорячи про Росію, мама буде плакати, говорячи про Росію. А вони вже українці! Це нахабство і свавілля!" – зірвався на крик політик країни-агресора.

Бурхливу реакцію Жириновського на українську мову прокоментував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "Як же гарно бомбить Жирика від української мови. Просто неймовірний кайф", – пожартував захисник.

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