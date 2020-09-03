Жир на животі у чоловіків може збільшити ризик смерті – вчені

Жир на животі у чоловіків може збільшити ризик смерті.

Дослідження показали, що чоловіки, у яких відкладається жир в області живота, більше ризикують померти від раку простати.

У чоловіків з талією 103 см і більше ризик смерті від хвороби на 35 відсотків вище, ніж у чоловіків, які носять штани 90 см або менше, пише Daily Mail.

В ході дослідження Оксфордського університету, в якому взяли участь понад 200 тисяч чоловіків, не виявили підвищеного ризику у людей з більш високим загальним вмістом жиру в організмі, якщо він поширюється по всьому тілу.

Це говорить про те, що саме конкретне розташування жиру робить чоловіків більш схильними до смертельної хвороби.

Жир, що зберігається в животі, вважається найбільш небезпечним типом, оскільки він покриває життєво важливі органи, такі як печінка, підшлункова залоза та кишечник.

За словами дослідників, це може заважати їх нормальному функціонуванню та сприяти зростанню ракових клітин.

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