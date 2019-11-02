На початку 1980-х жесточайщій маніяк Анатолій Нагієв на прізвисько Скажений полював на Примадонну радянської та російської естради Аллу Пугачову. Вона дивом залишилася жива.

Його пристрасть до зірки була настільки сильною, що він вбивав дівчат, схожих на Пугачову. Про це пише Лента.ру.

Також був випадок, коли Нагієв влаштував справжню бійню в вагоні поїзда. Після чого його заарештували. Але маніяк, був настільки сильний, що міг рвати на собі наручники. В результаті конвоїрам нічого не залишалося, як зрешетити його кулями, щоб зупинити.

Анатолій Нагієв Фото з матеріалів слідства

Перший злочин Анатолій Нагієв скоїв в 17-річному віці: його жертвою стала лаборантка професійно-технічного училища (ПТУ), яка не виявила до нього у відповідь симпатії. У травні 1975 року він згвалтував дівчину – але та побоялася звертатися у поліцію і майбутньому маніякові зійшло все з рук.

Відчувши безкарність, він зробив ще кілька таких злочинів і крайня його жертва написала заяву у поліцію, після чого хлопця засудили до шести років в'язниці – в одну з колоній республіки Комі. У тюрмі він слухав пісні Алли Борисівни і після виходу на свободу пообіцяв собі за всяку ціну добитися уваги зірки.

У 46 кілометрах від колонії розташовувалося місто Печора, куди укладених у вільний від роботи час іноді відпускали погуляти: правила колонії-поселення дозволяли це. В один із днів, під час прогулянки, він познайомився з дівчиною, яка була шалено схожа на Пугачову. Він напросився до неї додому і завдав їй там близько 30 ножових поранень, після чого поглумився над її тілом і втік. Про цей інцидент тоді ніхто не дізнався.

Тіло першої жертви маніяка Нагієва Фото з матеріалів слідства

Знову відчувши безкарність, Нагієв у травні 1979 року в поїзді "Ухта - Печора" познайомився з новою жертвою, схожою на Пугачову. Нею стала бухгалтер будівельно-монтажного управління міста Сосногорськ, відряджена в Печору. Вона була попутницею вбивці, якій той запропонував зайнятися сексом в поїзді, але та відмовила. У відповідь маніяк завдав їй два ножових поранення та задушив. Сам зник і про винуватця смерті були лише здогади.

Після виходу з колонії Анатолій Нагієв їздив по містах і селах, демонстрував глядачам різні фільми. Скажений нападав на дівчат і ґвалтував їх, але не вбивав. За деякими даними, за десять місяців маніяк скоїв близько тридцяти згвалтувань. Ходили чутки, що Нагієв згвалтував навіть власну сестру.

Далі він вирішив зробити те, про що довго мріяв – дістатися до Алли Пугачової. Він домовився з провідницею поїзда "Харків-Москва" проїхати "зайцем", та погодилася за плату через велику кількість вільних місць у вагоні. Під час поїздки він запропонував їй зайнятися сексом, знову вважаючи дівчину схожою на Пугачову, але вона грубо відмовила. Скажений вбив її і іншу провідницю, а також кілька пасажирок, щоб уникнути свідків. В одному з купе їхав електрик, але той дивом залишився живий.

"Жінок ріжу, як курей, а мужиків не чіпаю", – заявив він шокованому чоловікові і закрив двері в його купе.

Тіла своїх він жертв він пограбував, знявши золоті прикраси. А пізніше викинув на перегоні між станціями Сталевий кінь і Становий колодязь поблизу Орла, скинувши їх з поїзда на повному ходу.

Тіло жертви, скинуте Нагієвим з поїзда Фото з матеріалів слідства

У Москві чоловікові навіть вдалося зустрітися з Аллою Борисівною. Він пробрався в її гримерку під виглядом респектабельного чоловіка. А потім простежив за нею до її будинку. Але Нагієва злякала пильна консьєржка, яка поцікавилася, хто він і куди йде. Розгубившись від питань, маніяк втік.

Пізніше він повернувся додому в село Івниця, де приховав прикраси жертв, але одне з них – кільце з масивним діамантом – подарував своєму приятелеві-сусіду по камері, який той наділ на мізинець. Той надалі спробував зняти його, але не вдалося. Тому вирішив відправитися до ювеліра.

Але незадовго до цього в усі ломбарди в околицях Курська міліціонери розіслали опис прикрас, знятих з жертв Скаженого. Скласти опис допомогли родичі загиблих. І ювелір, до якого звернувся друг маніяка, упізнав кільце. Пославшись на сильну зайнятість, він попросив клієнта зайти до нього через півгодини, а сам подзвонив до міліції. Коли підозрілий клієнт повернувся до ювеліра, його відразу ж затримали міліціонери – і він розповів, як до нього потрапило кільце з діамантом. Після цього Скаженого затримали.

Оперативники вирушили додому до Скаженого, але застали там лише його матір. Жінка покривати сина не стала і повідомила, що він, швидше за все, знаходиться у своєї дівчини в Дніпропетровську. Її точну адресу міліціонери змогли знайти в записній книжці маніяка, яку той з метою конспірації зберігав в морозильнику. До речі, в тій же книжці знайшлися і адреси Алли Пугачової: навпроти них стояв хрест і було написано нецензурне слово.

Алла Пугачова Genrietta Peryan

Процес над маніяком, чия кримінальна справу налічувала 22 томи, проходив в Курському обласному суді. Він довго пручався, але все ж зізнався у всіх гріхах. Скажений поводився вкрай агресивно, крив матом суддю і прокурора, кидався на свідків. У підсумку за шість вбивств жінок суд засудив його до вищої міри – розстрілу. Але маніяк на свій страшний вирок відреагував спокійно, заявивши: "Я, воїн Аеліти, йду від вас". На ділі Скажений просто спробував удати себе душевнохворого. Цей хід не спрацював: психіатри продовжували стояти на своєму – засуджений при здоровому глузді.

Анатолій Нагієв на прізвисько Скажений Фото з матеріалів слідства

Зручний для втечі момент представився Нагієву під час етапування до в'язниці міста Новочеркаська, де його смертний вирок повинні були привести у виконання. 19 серпня 1981 на станції Хотунок маніяк разом з десятьма кримінальниками чекав посадки в автозак. Поїзд із засудженими прибув пізно вночі, і конвоїри поспішали швидше відправити їх у в'язницю. У поспіху один з конвоїрів допустив грубе порушення: він скував руки Скаженого наручниками не за його спиною, а спереду. Засуджений зрозумів – це його шанс.

Маніяк дочекався моменту, коли до перону наблизився товарний поїзд, проскочив прямо перед складом і кинувся бігти – наздогнати його конвоїри не зуміли.

Пізніше йшли довгі пошуки. І ось оперативникам пощастило: виявилося, що укладений Нагієв листувався з дівчиною з хутора Яново в Ростовській області. Оперативники вирушили туди і влаштували в стозі засідку – і дочекалися появи "циганки", якою опинився Скажений. Побачивши оперативників, він спочатку кинувся бігти, а коли зрозумів, що втекти не вийде, напав на одного з переслідувачів з тесаком. Той відкрив вогонь – в цілому в маніяка потрапили близько 15 куль. Але навіть з важкими пораненнями Скажений відчайдушно чинив опір, не даючи себе скрутити. В результаті надіти на нього наручники вдалося лише спільними зусиллями кількох оперативників.

Фото з матеріалів слідства

Стан маніяка був критичним, але пов'язані клятвою Гіппократа лікарі наполегливо боролися за його життя – і їм вдалося стабілізувати стан небезпечного пацієнта. Коли той прийшов до тями, то відразу спробував умовити медсестру допомогти йому з втечею – але отримав категоричну відмову.

28 жовтня 1981 року (за іншими даними – п'ятого травня 1982 роки) 23-річний серійний вбивця і гвалтівник Анатолій Нагієв був розстріляний.

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