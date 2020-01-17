Жінку затисло в авто: на Рівненщині зіштовхнулися відразу сім машин. Фото

У Рівненській області 17 січня у масштабній транспортній пригоді зіштовхнулося відразу сім автомобілів. Двоє осіб постраждали.

Як повідомили на сайті пресслужби Головного управління Національної поліції у Рівненській області, аварія трапилася зранку, приблизно о 7.40, поблизу села Олександрія.

За попередньою інформацією, зіткнення відбулося через сильний туман та слизьку дорогу.

На Рівненщині зіштовхнулося відразу сім автомобілів rv.npu.gov.ua

Попередньо травмувалося двоє осіб, зокрема одна жінка, яку затисло в авто. На місці події працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, рятувальники та медики.

Рух на цій ділянці дороги ускладнений, видимість становить орієнтовно 30 метрів, дорожнє покриття слизьке.

На Рівненщині зіштовхнулося відразу сім автомобілів rv.npu.gov.ua

На Рівненщині зіштовхнулося відразу сім автомобілів rv.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 січня у Святошинському районі Києва п'яний чоловік за кермом автомобіля Ssang Yong протаранив кілька автомобілів і намагався втекти з місця події, однак врізався у дерево.

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