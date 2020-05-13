Збідніння, тривога та хатня робота – таким є життя жінок в самоізоляції

Карантин в Україні, безперечно, увійде в історію і матиме далекоглядні та глибинні наслідки для економіки, соціальних відносин, психологічного стану суспільства та для кожної людини зокрема.

Жінки одними з перших відчули всю тяжкість карантинного тягаря. Всі проблеми, що існували раніше, раптово загострились та поглибились. Завдяки соцопитуванню, проведеному Центром прав людини ZMINA, ми можемо поглянути на цю кризу мовою цифр та оцінити в якій мірі вона є катастрофічною для українських жінок.

Власне, жінки досить дисципліновано дотримувались карантинного режиму. Опитування показало, що 62% виходили з дому лише до магазину чи аптеки і лише від 20% робота вимагала постійного виходу на вулицю.

За даними ZMINA, вісімка найбільш негативних наслідків карантину для жінок виглядає так:

Брак спілкування, соціальна ізоляція. Витрачання більше часу на хатню працю. Втрата заробітку або зниження доходів. Більша витрата часу на допомогу дитині з навчанням. Більша витрата часу на догляд за дітьми. Оплачувана робота забирає більше часу. Зростання кількості сварок з дітьми. Зростання кількості сварок з партнером.

Соціально-економічні наслідки карантину є домінуючими. 17% опитаних жінок втратили роботу або пішли у вимушену відпустку. У 23% жінок, які займалися власною справою, діяльність або зовсім зупинилась, або ж скоротилась і доходи суттєво зменшились. Жінки стали менш економічно самостійними, більш залежними від партнера, від допомоги рідних чи державної підтримки.

Роздратування, тривога та втома – це три превалюючі почуття, що характеризують психоемоційний стан жінок під час карантину. Страхи заполонили свідомість. На першому місці - страх за здоров’я близьких, на другому – страх втрати доходів та зарплати, на третьому – страх захворіти COVID-19. Близько третини опитаних жінок втратили психологічну рівновагу, а 15% з острахом очікують погіршення стосунків з партнером та іншими членами сім’ї. Ці психологічні травми ще відгукнуться на здоров’ї людей.

Тривала ізоляція під одним дахом з людиною (навіть близькою) – це теж певне випробування. Проте, трохи більше половини респонденток відзначили, що під час карантину не відчули змін у стосунках з людьми, з якими мешкають. А однакова кількість жінок (по 17%) зізналась як в деякому погіршенні, так і в деякому покращенні стосунків.

На перший погляд оптимістичними можуть видатись цифри дослідження стосовно домашнього насильства. Майже 81% жінок сказали, що не зазнавали домашнього насильства ні до, ні під час карантину. Більше 4% таки визнали себе жертвами. Але характерно, що майже 8% вагалися з відповіддю й обрали варіант "важко сказати", а ще 7% жінок взагалі не захотіли відповідати на це питання. З високою долею ймовірності можна припустити, що ці жінки також зазнавали агресії з боку співмешканців і не хочуть цього афішувати. Не треба забувати, що опитування проводилось онлайн і не у всіх була можливість поряд з кривдником чесно відповісти на це питання. Такі показники цілком корелюються з тенденцією, коли жертви воліють "не виносити сміття з хати" та не звертаються до правоохоронців чи до сторонніх людей за допомогою.

Тривожна тенденція – збільшення обсягів хатньої роботи. На це поскаржились 52% опитаних жінок. Ще 30-31% стали більше часу віддавати навчанню з дітьми та догляду за дітьми загалом. Цікаво, що лише 6% жінок повідомили про свідому позицію чоловіків, які запропонували взяти на себе частину домашніх обов’язків.

Дослідження Центру прав людини ZMINA продемонструвало, що деякі приємності карантину (вільний час, спілкування з родиною, самоосвіта чи хобі) аж ніяк не компенсують тих втрат, яких зазнали мільйони українських жінок. Тепер вони стали ще більш вразливими до нерівності. Й лише державі як вищому модератору суспільних процесів під силу хоч трішки вирівняти ситуацію. Боротися з домашнім насильством, створювати умови для зайнятості і самозайнятості жінок, налагоджувати роботу дитсадків і, звичайно, забезпечувати доступ до якісної медичної допомоги.