Жінки в армії: в Україні набув чинності революційний закон

В Україні вступив в силу закон № 2523-VIII про рівні права жінок і чоловіків на військову службу в Збройних силах України та інших військових формуваннях.

Офіційно опублікований закон встановлює нові правила, згідно з якими "військовослужбовці до складу добового наряду призначаються з дотриманням законодавства з питань охорони материнства і дитинства".

Раніше в Статуті внутрішньої служби значилося, що військовослужбовці-жінки, як правило, не призначаються до складу добового наряду.

Новим документом, зокрема, визначено, що жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах з чоловіками, за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства і дитинства, а також заборона дискримінації за статевою ознакою.

Це передбачає прийняття жінок за контрактом та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військових обов'язків в запасі і дотримання правил військового обліку.

Нагадаємо, законопроект був схвалений Верховною Радою 6 вересня голосами 247 народних депутатів.

12 жовтня документ було підписано президентом Петром Порошенко. 17 жовтня він був опублікований в офіційному парламентському виданні "Голос України" і через 10 днів вступив в силу.