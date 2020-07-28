Жінки-лідери країн успішніше впоралися з коронавірусом. Показовий рейтинг

Жінки-лідери країн виявилися успішнішими в боротьбі з пандемією коронавируса.

Про це заявила глава Європейського банку Крістін Лагард. Показовий рейтинг підтвердило видання The Independent.

Лагард зазначила, що їх дії були активними, а стиль спілкування з громадянами – зрозумілий.

"Для себе я зрозуміла, що жінки, як правило, працюють краще. Я упереджена, як жінка, але віддаюся цій упередженості", – сказала Лагард.

Згідно з даними видання, в першу десятку країн, які найбільше постраждали від коронавірусу за загальною кількістю випадків і за кількістю захворювань на один мільйон населення входять держави, на чолі яких стоять чоловіки.

У п'ятірку країн, якими керують чоловіки, з найбільшим числом випадків заражень на один мільйон осіб входять Бахрейн (22,1 тисячі), Чилі (17,5 тисячі), Панама (12,9 тисяч), Вірменія (12,2 тисячі) і США (11,9 тисячі). Найгірші показники країн, де керують жінки, – Бельгія (5,5 тисячі), Болівія (5,4 тисячі), Швейцарія (3,9 тисячі), Німеччина (2,4 тисячі) і Данія (2,3 тисячі).

При цьому кореляція між успіхом країни в боротьбі з коронавірусів і тим, чи управляє їй жінка, помітна і з урахуванням поправок на витрати на охорону здоров'я, розвиненість туризму і щільність населення. Крім цього враховано і те, що жінки займають керівні посади тільки в десяти відсотках держав.

Відзначається, що жінки більш схильні ризикувати станом економіки, а не життями людей, і вважають за краще стиль керівництва, заснований на емпатії і наукових даних.

"Навіть з урахуванням інституційного контексту та інших заходів контролю, країни, на чолі яких стоять жінки, отримали перевагу в нинішній кризі", – говорять дослідники.

Раніше OBOZREVATEL писав, що європейські країни ведуть активну підготовку до другої хвилі коронавірусу на тлі зростання нових випадків захворювання. Розглядається можливість повернення деяких обмежень.