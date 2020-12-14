Жінкам з ЧАЕС забороняли народжувати, вагітності приховували, – експрацівниця станції

Жінкам, котрі працювали на Чорнобильській атомній електростанції після аварії, забороняли народжувати та просили підписувати відповідний документ.

Про це розповіла колишня працівниця ЧАЕС Ірина Якунчихіна, яка присвятила цьому об'єкту 10 років свого життя (жінка звільнилася аж у 1997 році), пише ВВС. За її словами, власну вагітність на роботі довелося приховувати аж до декретної відпустки.

Якунчихіна розповіла, що документ, який видавали жінкам, був напівофіційним і внутрішнім. Навіть зараз, через 34 роки після трагедії, він досі ніде не сплив в архівах.

"Коли я привезла всі ці документи до поліклініки Чорнобиля, я думала, що мене не просто вб'ють, а ще з'їдять. Почали мене залякувати: "Ця дитина не народиться здоровою"... Я бігом на автобус і додому – більше я там не з'являлась, доки не народила", – згадує жінка про пережитий страх.

Втім, через 10 місяців декретної відпустки вона найняла няню для маленького сина і таки повернулась до роботи. Адже тоді на станції після катастрофи вкрай бракувало людей.

Нагадаємо, 14 грудня в Україні є Днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Президент Володимир Зеленський, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова Офісу президента Андрій Єрмак відвідали в пам'ятну дату знак "Воїнам Чорнобиля" та меморіального курган "Героям Чорнобиля" у Києві, де поклали квіти.