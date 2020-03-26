Жінка з підозрою на COVID-19 втекла з лікарні Києва на Прикарпаття

В Івано-Франківську обласну лікарню була примусово госпіталізована 39-річна жителька Коломийського району з підозрою на коронавірус. Напередодні вона втекла з Олександрівської лікарні в Києві.
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Як повідомляє "Дзеркало медіа", 23 березня жінка літаком повернулася з Бельгії, де була на заробітках. Після прибуття в Україну в неї зафіксували підвищену температуру, швидкий тест на COVID-19 виявився позитивний.
Того ж дня каретою швидкої допомоги її госпіталізували в Олександрівську клінічну лікарню Києва, де знову зробили експрестест на COVID-19. Він показав уже негативний результат.
Після цього в ніч на 24 березня пацієнтку перевели до Київської лікарні №4, де о першій годині ночі їй знову зробили експрестест, який знову був негативним.
Однак черговий аналіз об 11:00 24 березня показав позитивний результат на наявність COVID-19 в організмі.
З Олександрівської лікарні втекла пацієнтка з підозрою на COVID-19
Lenta.UA
Того ж дня вона з невідомих причин вирішила покинути лікувальний заклад і, ймовірно, планувала повернутися додому на Коломийщину. На дзвінки пацієнтка не відповідала і на контакт з лікарями не виходила.
В результаті правоохоронці вжили необхідних заходів і затримали жінку разом з її чоловіком (який, найімовірніше, зустрічав її) на трасі біля Раківчика. Обох госпіталізували в обласну інфекційну лікарню.
Зараз з'ясовується, як саме пацієнтка з підозрою на коронавірус добиралася з Києва на Прикарпаття.
Пізніше на зв'язок з журналістами вийшла жителька села Молодятин, звідки родом втікачка, і розповіла, що зараз заробітчанка перебуває в селі. Тому місцеві мешканці звернулися в правоохоронні органи.
Зі свого боку начальник Коломийської поліції Остап Білейчук повідомив, що з обласної інфекційної жінку виписали, оскільки повторний тест показав негативний результат.
Зараз вона зобов'язана дотримуватися самоізоляції, в іншому разі на неї буде складено протокол про адміністративне порушення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 березня в Україні була зафіксована п'ята офіційна смерть від коронавірусу – померла жінка в Івано-Франківську.
Зазначимо, недавно в Івано-Франківській області померли ще три особи з підозрою на коронавірус.
Однак офіційно МОЗ підтвердив лише дві смерті від COVID-19 в цьому регіоні.
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