Головна Новини
26 березня • оновлено в 16:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Жінка з підозрою на COVID-19 втекла з лікарні Києва на Прикарпаття

9.4т
Читати матеріал російською

В Івано-Франківську обласну лікарню була примусово госпіталізована 39-річна жителька Коломийського району з підозрою на коронавірус. Напередодні вона втекла з Олександрівської лікарні в Києві.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє "Дзеркало медіа", 23 березня жінка літаком повернулася з Бельгії, де була на заробітках. Після прибуття в Україну в неї зафіксували підвищену температуру, швидкий тест на COVID-19 виявився позитивний.

Того ж дня каретою швидкої допомоги її госпіталізували в Олександрівську клінічну лікарню Києва, де знову зробили експрестест на COVID-19. Він показав уже негативний результат.

Після цього в ніч на 24 березня пацієнтку перевели до Київської лікарні №4, де о першій годині ночі їй знову зробили експрестест, який знову був негативним.

Однак черговий аналіз об 11:00 24 березня показав позитивний результат на наявність COVID-19 в організмі.

З Олександрівської лікарні втекла пацієнтка з підозрою на COVID-19

З Олександрівської лікарні втекла пацієнтка з підозрою на COVID-19

Lenta.UA

Того ж дня вона з невідомих причин вирішила покинути лікувальний заклад і, ймовірно, планувала повернутися додому на Коломийщину. На дзвінки пацієнтка не відповідала і на контакт з лікарями не виходила.

В результаті правоохоронці вжили необхідних заходів і затримали жінку разом з її чоловіком (який, найімовірніше, зустрічав її) на трасі біля Раківчика. Обох госпіталізували в обласну інфекційну лікарню.

Зараз з'ясовується, як саме пацієнтка з підозрою на коронавірус добиралася з Києва на Прикарпаття.

Пізніше на зв'язок з журналістами вийшла жителька села Молодятин, звідки родом втікачка, і розповіла, що зараз заробітчанка перебуває в селі. Тому місцеві мешканці звернулися в правоохоронні органи.

Зі свого боку начальник Коломийської поліції Остап Білейчук повідомив, що з обласної інфекційної жінку виписали, оскільки повторний тест показав негативний результат.

Зараз вона зобов'язана дотримуватися самоізоляції, в іншому разі на неї буде складено протокол про адміністративне порушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Івано-Франківськ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
29
1
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Valyun Aklyk
Valyun Aklyk
нах....я было сюда за.ра.зу стягивать,а чем думали те кто ехал?,евромоча в голову ударила,думали тут уже рэхвормы и их будут в люкс боксах няньчит.,но в октябрьской еще можно лежать,а вот периферия это ж.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
kiy Valeriy
kiy Valeriy
ящо не можуть найти управу на одну бабу, інші слова просто не лізуть в голову, то шо тоді говорити про ті десятки титсяч які майнули до дому із-за кордону !!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги