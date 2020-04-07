Молода мама з Великобританії Хелен Дакер, яка потрапила в лікарню міста Болтон з коронавірусом, розповіла про хворобу і жахи, побачені в медустанові.

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Жінка стала свідком смертей інших пацієнтів з аналогічним діагнозом, пише The Mirror.

Дакер провела більше тижня в лікарні. Лікарі побоювалися за її життя, але пацієнтці вдалося перемогти хворобу. "Шлях до одужання буде довгим, і я два місяці не зможу приймати імунодепресанти від хвороби Крона і ревматоїдного артриту, на які я хворію. Тому є побоювання, що ці захворювання можуть загостритися", – розповіла вона.

Жінка, яка перенесла коронавірус, розповіла про смерть сусідки у палаті The Mirror

Британка розповіла, що перебування в лікарні завдало їй психологічної травми: "Те, що я пережила і що я бачила в лікарні, я не думаю, що коли-небудь впораюся, переживу це. Я фізично в порядку. Подумки я не могла залишатися там ні секунди довше".

Жінка на власні очі бачила, як померла її сусідка у палаті.

"Вона була в ліжку навпроти мене. Відвідувачів не пускали – і тому навколо її ліжка не було родини, коли вона йшла. Медсестри так дбали і були так засмучені. Я ніколи раніше не бачила, як хтось помирає. Я спостерігала, як людина навпроти програла свою битву. На щастя, я не бачила останнього подиху", – поділилася пацієнтка.

Жінка, яка перенесла коронавірус, розповіла про смерть сусідки у палаті The Mirror

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пастор з англійського міста Марлоу в графстві Бакінгемшир, який заразився коронавірусом, записав відеозвернення з реанімації.

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