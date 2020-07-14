Жінка втратила зір через лікувальний крем
Жінка втратила зір через лікувальний крем.
Жінка у Новій Зеландії втратила зір після застосування лікувального крему від екземи.
Засіб на основі стероїдів не тільки не допоміг Аніті Вонг, але і буквально скалічив, позбавивши зору на одне око, пише life.ru.
Постраждала звернулася до фахівців, коли захворювання повернулося і було в рази гірше після вагітності. Один із них прописав жінці крем на основі деяких тропічних стероїдів.
"Тут раптом все швидко заспокоїлося, і у мене нарешті була хороша шкіра десь півроку! Через вісім місяців мені поставили діагноз "катаракта обох очей". Я була дуже засмучена, розсерджена і просто шокована, що стероїди викликали це, і я правда дійшла до того, що мені знадобилася операція на очах", – розповіла Вонг.
Після операції зір лівого ока вдалося врятувати, а пошкодження правого були занадто сильні. З тих пір пацієнтка відмовилася від лікування екземи, перший час шкіра тріскалася і була покрита ранами, що не гоїлися. Пізніше через біль і сльози жінці вдалося позбутися від її залежності від препаратів і побороти захворювання.
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