На всеукраїнських змаганнях з акватлону (єдиноборства під водою) перемогла 19-річна Катерина Нікітенко, яка служить у лавах Збройних сил України.

Вона стала першою жінкою за всю історію ЗСУ, яка отримала водолазну кваліфікацію, пише АрміяInform (щоб подивитися всі фото, проскрольте новину до кінця).

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Нікітенко пройшла суворі випробування, під час яких відсівається до 70% чоловіків (50% на вступних іспитах, ще до 20% під час навчання).

"Я бачила, як здаються деякі хлопці. Розуміла, що як єдина дівчина повинна боротися й отримати бажану професію", – зазначила дівчина.

armyinform.com.ua

Вона розповіла, що протягом місяця курсанти проходять курс теоретичної підготовки і відпрацьовують практичні навички в басейні.

"Нам намагалися створити реальні умови загрози для життя, імітуючи напади противника, аварійні ситуації, зобов'язуючи боротися, долати свої страхи і паніку. Дуже сильно виснажували як психологічно, так і фізично. Ми плавали з зав'язаними руками і ногами. Нас вимотували тривалим перебуванням у воді. Потім, залишаючись на поверхні тільки за рахунок роботи на ластах, утримували додатковий вантаж вагою від 10 до 20 кг і ще й передавали його по колу. Весь цей час нас поливали зверху водою", – розповіла Нікітенко.

armyinform.com.ua

За час навчання вона провела понад 650 хвилин під водою, занурюючись на глибину до 30 метрів. За цей час дівчина навчилася затримувати дихання до трьох хвилин, за які встигає пропливти близько 50 метрів під водою.

armyinform.com.ua

Свою військову кар'єру Нікітенко почала з фельдшерки в водолазній школі: посада передбачає медичне забезпечення під час водолазних спусків і отримання допуску до спусків у барокамері для надання медичної допомоги водолазам, які проходять лікувальну рекомпресію.

armyinform.com.ua

Зараз вона готується пройти курси для інструкторів та стати першою жінкою-інструктором-водолазом, а потім просуватися далі кар'єрними сходами до фахівця. Під час служби Нікітенко також планує отримати вищу військову освіту.

armyinform.com.ua

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