Жінка вилікувалася від раку за допомогою революційного методу

У Великобританії 32-річна жінка з термальною стадією раку повністю вилікувалася завдяки революційному методу боротьби із захворюванням.

У пацієнтки Хелен Уїнн Хьюз діагностували лімфому в 2018 році, коли вона виношувала третю дитину. Медики знайшли у неї пухлину в області грудей розміром з грейпфрут, пише Daily Mail.

Восени 2019 року лікарі повідомили їй, що рак більше не реагує на лікування і поширився на кістки, печінку і легені.

"Мені порадили підготувати дітей до гіршого", – згадує вона.

Після чого британці запропонували пробувати CAR-T-клітинну терапію, яку тільки недавно схвалили в Національній службі охорони здоров'я Великобританії. Метод був останньою надією пацієнтки.

Хьюз провела п'ять тижнів в онкологічному центрі в англійському місті Манчестер. Вона зазначила побічні ефекти лікування, зокрема тимчасову втрату пам'яті. Після терапії пацієнтка півроку чекала результати лікування.

"Коли лікарі сказали, що я одужала, ми всі розплакалися. В кінцевому рахунку рак повністю пішов. Я готувалася до гіршого, але CAR-T-клітинна терапія врятувала мені життя", – сказала вона.

При CAR T-клітинній терапії використовується химерний антигенний рецептор для розпізнавання злоякісних клітин і їх подальшого знищення. Він являє собою білок, що поєднує в собі фрагменти антитіла, який вибірково зв'язується з певними антигенами, і домени, що активують імунну систему. Т-клітини пацієнта витягають і генетично модифікують, щоб на їх поверхні знаходився химерний антигенний рецептор CAR, який зв'язується з білком CD133 на клітинах гліобластоми. Після модифікації їх знову впроваджують в організм хворого.

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