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29 березня • оновлено в 18:44
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Жінка сходила до церкви: на Закарпатті коронавірус знайшли у 20 осіб

22.2т
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У Закарпатській області вже 20 осіб заразилися коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко в Facebook.

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Закарпатський лабораторний центр в Ужгороді отримав ПЛР-тести людей, з якими контактувала хвора жінка. Згідно зведеннями МОЗ, вона, ймовірно, була першою офіційною інфікованою в області.

"Серед 51 встановленої контактної особи, у 19, які контактували з жінкою під час відвідин церкви, виявлено позитивні результати. Це свідчить про можливе масове інфікуванні осіб в умовах недотримання карантину", – написав він.

З 23 березня всі контактні особи жінки перебувають на самоізоляції під контролем сімейних лікарів.

Коронавірус дістався до Закарпаття

Коронавірус дістався до Закарпаття

Як писав OBOZREVATEL, станом на 10:00 неділі, 29 березня, кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні вже досягла 418.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Ужгород
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Ya Neloh
Ya Neloh
Так есть уголовная ответственность для инфицированных "заробитчан" не соблюдавших самоизоляцию? Покушение на жизнь и здоровье или неумышленное убийство - тоже подойдёт.
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Еще одна экзальтированная активная старая самка которую никто не мог успокоить
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Закрыть все церкви! Фанатики туда будут ходить, чтобы ни говорили про угрозу. Хватить либеральничать! Рассказы про святые храм и хорошо в здоровой стране! Сейчас нужно прекратить эти балачки!
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

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