Жінка народила під час сеансу екзорцизму, не підозрюючи про вагітність

Мешканка Південно-Африканської Республіки не знала про свою вагітність і раптово народила під час сеансу екзорцизму.

Про це вона розповіла в соціальній мережі Twitter, пише Pulse. За її словами, це сталося, коли вона робила генеральне прибирання разом зі своєю матір'ю.

Жінка стверджує, що несподівано відчула легкий біль. Вона вирішила, що зараз у неї почнуться місячні, але біль продовжувала посилюватися.

З ініціативи матері жінку відвели до пастора для вигнання злих духів. Біль не вщухала, потім почалися пологи. Дитина з'явилася на світ у розпал екзорцизму. Лише після цього породіллю і немовляти відвезли в лікарню.

Як писав OBOZREVATEL раніше, дослідження вчених підтвердило, що вагітна жінка, заражена COVID-19, може передати вірус плоду.