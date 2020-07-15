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Жінка народила під час сеансу екзорцизму, не підозрюючи про вагітність

Карина Бондаренко
Суспільство
2,0 т.
Жінка народила під час сеансу екзорцизму, не підозрюючи про вагітність

Жінка народила під час сеансу екзорцизму, не підозрюючи про вагітність.

Мешканка Південно-Африканської Республіки не знала про свою вагітність і раптово народила під час сеансу екзорцизму.

Про це вона розповіла в соціальній мережі Twitter, пише Pulse. За її словами, це сталося, коли вона робила генеральне прибирання разом зі своєю матір'ю.

Жінка стверджує, що несподівано відчула легкий біль. Вона вирішила, що зараз у неї почнуться місячні, але біль продовжувала посилюватися.

З ініціативи матері жінку відвели до пастора для вигнання злих духів. Біль не вщухала, потім почалися пологи. Дитина з'явилася на світ у розпал екзорцизму. Лише після цього породіллю і немовляти відвезли в лікарню.

Як писав OBOZREVATEL раніше, дослідження вчених підтвердило, що вагітна жінка, заражена COVID-19, може передати вірус плоду.

вагітність
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