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"Жінка кричала про допомогу": у Києві чоловік підпалив квартиру з матір'ю

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У Дніпровському районі Києва в неділю, 4 серпня, чоловік закрив матір на балконі, підпалив квартиру і пішов пити пиво.

Про це "Інформатор" дізнався на місці події. Повідомлення на лінію "102" надійшло близько 15:10 (щоб переглянути фото та відео, доскролльте до кінця сторінки).

За повідомленнями очевидців, з балкона сьомого поверху жінка кричала про допомогу. Екіпаж патрульної поліції, який прибув на адресу, відзначив досить складну ситуацію.

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Фото з місця НП

Фото з місця НП

Інформатор

Так, правоохоронці з'ясували, що вийти жінка не може, оскільки в квартирі пожежа. Патрульні намагалися самотужки загасити вогонь, поки на місце не прибули рятувальники ДСНС.

"Жінку з палаючої квартири врятували пожежники. Вона не постраждала. При огляді приміщення з'ясувалося, що горів диван, і вдалося уникнути розповсюдження вогню", – повідомляє видання.

За словами очевидців, коли жінка кликала на допомогу, вона говорила, що квартиру підпалив якийсь чоловік. Пізніше поліцейським стало відомо, що це її син і в момент початку пожежі він був у квартирі. Після ліквідації пожежі патрульні з'ясували, що він п'є пиво в сусідньому дворі.

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Чоловік був затриманий. Під час спілкування з правоохоронцями він розповів, що лагодив радіоприймач.

"Коли у нього щось не вийшло, то підпалив деталь приладу. Чому він залишив матір на балконі, а сам пішов, пояснити ці дії він не зміг. Затриманого передали слідчо-оперативній групі, але жінка відмовилася писати заяву на власного сина і його відпустили", – сказано в матеріалі видання.

Фото з місця НП

Фото з місця НП

Інформатор

Фото з місця НП

Фото з місця НП

Інформатор

Фото з місця НП

Фото з місця НП

Інформатор

Фото з місця НП

Фото з місця НП

Інформатор

Фото з місця НП

Фото з місця НП

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачів мережі розлютило відео пожежі на балконі одного з житлових будинків у Києві, який трапився через кинутий недопалок. У результаті НП постраждали тварини.

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Україна Київ
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