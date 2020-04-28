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28 квітня • оновлено в 22:05
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У МОЗ розповіли про жертв коронавірусу в Україні: частіше вмирають чоловіки

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В Україні станом на 28 квітня зафіксовано 239 летальних випадків коронавірусу COVID-2019.

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Такі дані опубліковані Міністерством охорони здоров'я України. Відомство відзвітувало про статистику смертей від нової інфекції в країні.

Статистика летальних випадків коронавірусу в Україні

Статистика летальних випадків коронавірусу в Україні

pravda.com.ua

Більше загиблих серед чоловіків (132 випадки або 55,2%), ніж жінок (107 випадків, 44,8%). Що стосується віку, то більшість загиблих – особи, старші 50 років (85% усіх випадків).

Переважна більшість померлих (71%) мали супутні хвороби: серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, у деяких таких захворювань було кілька.

"Будь ласка, будьте уважні, залишайтеся вдома та при перших ознаках респіраторного захворювання зателефонуйте сімейному лікарю. Своєчасне звернення може врятувати життя", – зазначили в МОЗ.

Додамо, летальні випадки від COVID-2019 зафіксовані в усіх регіонах, крім Луганської області.

Частіше вмирають чоловіки: у МОЗ розповіли про жертв коронавірусу в Україні

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Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає, що невелике зростання кількості інфікованих коронавірусом за понеділок-вівторок, 27-28 квітня, свідчить про те, що наслідки святкування Великодня в Україні вже пройдено.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
фотографии інфекція хвороба вірус смерть Міністерство охорони здоров'я
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    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

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