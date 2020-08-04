Жертва нападу в поїзді УЗ розповіла про складну операцію: біль такий, немов зуби вирвали

Анастасія Лугова, яка пережила напад і спробу зґвалтування в потязі Маріуполь – Киів, перенесла складну операцію.

Про це дівчина розповіла в Facebook, опублікувавши фото і розповівши про біль, який відчувала.

"Те, що у мене зараз, віддалено нагадує брекети. Але в рази гірше. Можете почитати, як роблять такі операції. Коли виходить знеболювальне, почуття, що кожен зуб вирвали, і він кровоточить", – поділилася вона.

Також Лугова сказала, що вночі майже не спала в лікарняній палаті.

"Через біль, і через те, що просто боюся кожного шурхотіння. Почула серед ночі чоловічий голос за стінкою, щось не зрозуміле говорить голосно. Викликала медсестру, виявилося, що там чоловік кавказької національності переживає так голосно – вранці йому повинні робити операцію. Заспокоїлась, але трусити не перестало", – зазначила дівчина.

Анастасія Лугова після операції Facebook \ Анастасія Лугова

Facebook \ Анастасія Лугова

Як повідомляв OBOZREVATEL: