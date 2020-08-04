Жертва нападу в поїзді УЗ розповіла про складну операцію: біль такий, немов зуби вирвали
Анастасія Лугова, яка пережила напад і спробу зґвалтування в потязі Маріуполь – Киів, перенесла складну операцію.
Про це дівчина розповіла в Facebook, опублікувавши фото і розповівши про біль, який відчувала.
"Те, що у мене зараз, віддалено нагадує брекети. Але в рази гірше. Можете почитати, як роблять такі операції. Коли виходить знеболювальне, почуття, що кожен зуб вирвали, і він кровоточить", – поділилася вона.
Також Лугова сказала, що вночі майже не спала в лікарняній палаті.
"Через біль, і через те, що просто боюся кожного шурхотіння. Почула серед ночі чоловічий голос за стінкою, щось не зрозуміле говорить голосно. Викликала медсестру, виявилося, що там чоловік кавказької національності переживає так голосно – вранці йому повинні робити операцію. Заспокоїлась, але трусити не перестало", – зазначила дівчина.
Анастасія Лугова після операції Facebook \ Анастасія Лугова
Жертва нападу в поїзді УЗ розповіла про складну операцію: біль такий, немов зуби вирвали Facebook \ Анастасія Лугова
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 1 серпня в потязі Маріуполь – Київ чоловік напав в купе на жінку, яка їхала зі своїм 7-річним сином. Він побив її і спробував зґвалтувати.
Чоловік потерпілої розповів, що нападник хотів заплатити, щоб вона не викликала поліцію. Провідники також пропонували хабар жінці, оскільки її кривдник їхав в поїзді без квитка, за що їх можуть звільнити з роботи.
Укрзалізниця підтвердила, що нападника затримали і передали правоохоронцям, а також попросили вибачення у потерпілої пасажирки.
У МВС показали фото підозрюваного і назвали його прізвище. Це уродженець Запоріжжя Віталій Рудзько, 1975 року народження, тричі був судимий.
Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Пізніше Лугова розповіла, як чоловік спланував напад.