Споюють дітей і примушують до сексу: як педофіли в Україні потрапляють в пастку "мисливців". Ексклюзив

У нас так і не ухвалений закон про посилення відповідальності за сексуальні злочини проти дітей

За останній рік тільки в Запоріжжі спіймалися 20 "любителів" дітей

В Україні активісти ловлять педофілів, які полюють на дітей

У Запоріжжі "мисливці на педофілів" із групи "Наследие" спіймали чергового любителя дітей. Ним виявився 23-річний медбрат однієї з лікарень міста, який приїхав до Запоріжжя з Донецька.

На рахунку цієї групи 190 подібних випадків, тільки за останній рік – приблизно 20. Молоді люди з "Наследия" знаходять таких чоловіків у соцмережах, призначають їм зустріч. Уже на місці проводять відеозйомку, де спіймані називають свою адресу проживання, і надають цьому розголосу.

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Медбрат призначив зустріч хлопчикові

Медбрат, який на відео назвав себе Сергієм, деякий час листувався з 13-річним хлопчиком. Артем Артем'єв, керівник організації, виклав у себе на сторінці скріни спілкування. У ньому Сергій робить відверто непристойні пропозиції хлопцеві.

На зустріч із дитиною медбрат прийшов із двома пляшками вина та упаковкою презервативів.

Медбрат Facebook Артема Артем'єва

"Призначив хлопчикові 13 років зустріч за допомогою листування й усних бесід телефоном. Мав бажання напоїти й оволодіти юним тілом у збоченій формі. Проведена профілактична бесіда, заповнені прогалини в знанні моралі та законодавства. Сподіваємося, що рідні застосують всі можливі сили для контролю сина та надають а-та-та", – написав Артем'єв.

Також він розповів, що в поліцію відводити Сергія не стали, тому що марно. "За Кримінальним кодексом України умисел не є злочином. Але ми ж не можемо допустити, щоб ця людина поглумилася над дитиною заради доказів", – пояснює OBOZREVATEL Артем'єв.

"Спершу сумнівався, але зважився"

Це вже не перший випадок, коли "Наследие" затримує таких людей. Буквально місяць тому в Запоріжжі також спіймали 22-річного хлопця на ім'я Іван, який запросив на зустріч 13-річну дівчинку. Познайомився з нею в забороненій соцмережі "Вконтакте".

У листуванні також робив непристойні пропозиції, надсилав фото своїх статевих органів. На питання активістів, чи знав він про її вік, що це дитина, Іван відповів, що "спершу сумнівався, але зважився".

Іван прийшов на зустріч із дитиною Facebook Артема Артем'єва

За словами Артем'єва, після таких зустрічей дані про любителів дітей вони передають до них на роботу. "Сповіщаємо всіх друзів, рідних, дружин, товаришів по службі. За допомогою родичів контролюємо й подальшу поведінку. Багатьох персонажів після цього вивозили з міста, відправляли на примусове лікування", – розповідає OBOZREVATEL Артем'єв.

На педофілів виходять двома способами. Або в організацію звертаються зі скаргами батьки неповнолітніх, або на сайті знайомств створюються фейкові акаунти. "Іноді на акцію з упіймання такого педофіла з нами приходять і батьки. Нам доводиться буквально утримувати їх від самосуду", – говорить Артем'єв.

Часом спіймані любителі дітей намагаються скаржитися на активістів. Артем'єв стверджує, що всі ці спроби закінчуються нічим.

Закон так і не ухвалений

В Україні гостро постає проблема педофілії. Наприклад, у квітні в Києві поліція зловила 41-річного чоловіка, який розбещував неповнолітніх дівчаток. На його рахунку 43 епізоди, повідомляють у поліції Подільського району столиці.

Він також знаходив своїх юних жертв у соцмережах. Спершу налагоджував із ними стосунки, а за деякий час починав уже спілкуватися на сексуальні теми. А ще відправляв дівчаткам свої порнографічні фото й просив натомість надіслати відверті зображення.

З деякими співрозмовницями зустрічався неподалік від їхніх домівок та вчинював розпусні дії.

Зараз йому висунуті підозри за ч.4 ст.153 (Сексуальне насильство), ч.2, ст.156 (Розбещення неповнолітніх). Зловмиснику загрожує термін від 7 до 12 років. Спершу чоловікові вдалося вийти під заставу. Однак після розслідування ще декількох епізодів його відправили під варту без можливості внесення застави.

До речі, торік парламент ухвалив закон про посилення відповідальності за злочини сексуального характеру проти дітей. Цей документ вводив примусову хімічну кастрацію, а також публічний реєстр осіб, які скоїли сексуальні злочини щодо неповнолітніх.

Однак закон був ветований президентом Володимиром Зеленським, а новий досі не ухвалений.

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