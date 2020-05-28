Головна Новини
28 травня • оновлено в 12:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Олександр Верум
Олександр Верум
Всі статті автора

Железнодорожники "ДНР" или рабы на галерах?

Читати матеріал російською

На Донбассе всем давно известно, что железная дорога на оккупированных территориях нужна только для того, чтобы ввозить оружие из РФ и вывозить остатки промышленности, которая, благодаря "трудам" коллаборационистов, превращена в металлолом.

Помпезные заявления властей псевдореспублики о запуске пассажирских перевозок тоже оказалась лишь пылью в глаза. Не помог даже тот факт, что российский "Первый канал" снял об этом целый сюжет в лучших традициях путинских геббельсов: и постоянные "обстрелы укрофашистов", и "забота" местных царьков, и "слёзы радости" доведенных до отчаяния местных жителей. А как интересно было слушать о малом количестве маршрутов в связи с "заботой о безопасности пассажиров", зная, что на самом деле большую часть путей уже давно порезали на металл, как, например, в районе посёлка Кутейниково.

Жаль, что на самом деле всё не так радужно, как в речах российской пропаганды: с донецкого вокзала, который, кстати, привели в божеский вид еще до российского вторжения, курсируют обычные электрички, к которым прицепили несколько плацкартных вагонов, а "международные" маршруты ведут в "столицу" такой же псевдореспублики – Луганск. А вот сами российские власти не спешат открывать свои границы для подконтрольных им республик и который год "кормят" жителей оккупированных территорий обещаниями о запуске прямого сообщения с городами РФ.

В то же время, работники так называемой "донецкой железной дороги" уже давно превратились в настоящих рабов. Видать спец по пирамидам Пушилин возомнил себя настоящим фараоном и решил буквально повесить на рабочих кандалы. По-другому это не назовёшь! Донецкие коллаборационисты до того довели людей, что те уже начали писать жалобы. Их текст можно прочесть в группе профсоюзной организации Иловайской дистанции электроснабжения. А что еще остаётся делать людям, если за апрель получаешь не более 5-7 тысяч рублей "да и то еще неизвестно когда"? "Грамотных и квалифицированных" специалистов на предприятии не осталось, "оборудование имеет почти 100% износ", а значит и о безопасности путей говорить нечего. Зато надсмотрщиков пруд пруди – "более 30 служб и отделов в аппарате управления". Пророссийские пропагандисты на каждом углу трубят о том, что украинской власти нужно "услышать Донбасс". Как показывает практика, в реальности Донбасс не слышат именно оккупанты и их приспешники. Люди уже на пределе, но властьимущие как всегда настоятельно попросят "войти в положение" и будут искать рычаги давления на измученный народ. Похожая ситуация произошла с рабочими шахты "Никанор-Новая", требования которых не были выполнены благодаря "стараниям доблестного МГБ". Помогут ли оккупационным властям такие методы на этот раз? Или же праведный народный гнев сделает своё дело?

Аферист Пушилин и его холуи в очередной раз доказали всем, что они достойные продолжатели дела Лёни Голубкова. Вот только Денису стоило бы познакомиться с еще одной пирамидой – пирамидой Маслоу и понять, чем могут для него обернуться голодные бунты. Это не страшные "укрофашисты", которые соблюдают все договорённости и перемирия. Это – месть простого народа за все годы издевательства. И тогда для всей этой проросийской шайки горе-правителей останется одна дорога. Железная дорога в никуда…

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олександр Верум Олександр Верум
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
10
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 382.

    Вилікувалися: 8439. Померли: 669.

  • У світі захворіли понад 5,7 млн осіб, загинули – більше 354 тисяч.

  • Львівська область побила власний рекорд з виявлення нових випадків коронавірусу.

  • Вчені знайшли новий спосіб передбачати поширення коронавірусу.

  • Ляшко назвав дату, коли в Україні очікується нульова статистика з COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги