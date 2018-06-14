Жебрівський влаштував вечірку після відставки: з'явилися фото

Екс-глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський влаштував пишне святкування в честь свого відходу із займаної посади в заміському клубі "Акваторія" в Лимані.

Як пишуть "Новости Донбасса" , в закладі виявилося досить багато людей, серед яких охоронець, якого часто бачать на прес-конференціях в Донецькій обладміністрації, а також водіїв глав департаментів ДонОВЦА.

Також факт того, що захід проводить Жебрівський підтвердив один з працівників "Акваторії".

У той же час, за інформацією видання "Наші гроші", одним з кінцевих бенефіцаров заміського клубу "Акваторія" є Людмила Андріївна Ульященко, яка також входить до складу менеджменту ПАТ "Енергомашспецсталь".

Президентом "Енергомашспецсталі" є краматорський екс-регіонал, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенко" Максим Єфімов. Ульященко також є помічником нардепа Єфімова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня Жебрівський повідомив про своє рішення піти у відставку. Пізніше, з'явилася інформація про можливого його наступника на посту глави Донецької області .

13 червня президент Петро Порошенко підписав указ про нагородження Жебрівського орденом князя Ярослава Мудрого.