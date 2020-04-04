Жбурнув монети в обличчя: за хулігана, який обматюкав касирку, взялася поліція

Поліція Полтави відкрила кримінальне провадження на громадянина, який влаштував скандал у супермаркеті "Еко-Маркет" через здачу дрібняками, жбурнувши їх в обличчя касирці.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України в Полтавській області. Зазначається, що факт вчинення правопорушення відвідувачем супермаркету було виявлено під час моніторингу правоохоронцями мережі Інтернет.

Нацполіція повідомляє, що за фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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"Під час досудового розслідування поліцейськими встановлені очевидці та потерпіла жінка, а також особа, яка причетна до правопорушення. Ним виявився 49-річний житель міста Полтава. Під час спілкування з поліцейськими фігурант надав свідчення та визнав свою провину", – йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначають правоохоронці, у разі доведення провини, порушникові може загрожувати покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з полтавських супермаркетів трапився принизливий інцидент між відвідувачем та касиркою, що дала йому решту дрібними монетами. Після того, як покупець жбурнув монети в обличчя касирці, за неї навіть ніхто не заступився.

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