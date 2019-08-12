Жбурнув кріслом у голову: в Тернополі спалахнув скандал у місцевому оркестрі

З Тернопільського муніципального оркестру звільнилися практично всі музиканти. Причиною став напад його керівника на одного з артистів.

Як пише ТСН, він жбурнув йому в голову кріслом під час репетиції. В результаті потерпілий Мирон Стасишин отримав контузію ока та гематому верхньої повіки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Неадекватна поведінка керівника оркестру викликала обурення в творчому колективі, і люди вирішили вимагати його відсторонення. "Керівник приходить на роботу в алкогольному сп'янінні і б'є старшого чоловіка кріслом по голові. Це для мене неприпустимо залишитися в такому колективі. Я просто написав заяву і пішов звідси", – розповідає Віталій Вернюк, артист Тернопільського муніципального "Оркестру волі".

Музиканти стверджують, що Стасишин отримав важкі травми через те, що насмілився натякнути диригенту про пиятики. "Кривдили його, тому не стерпів і побив підлеглого", – виправдовується диригент Володимир Грицай.

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Однак на питання журналістів про те, чи приходив агресивний керівник оркестру на роботу нетверезим, Грицай відповів по-філософськи і з сарказмом.

У зв'язку з тим, що сталося, музиканти звернулися в поліцію. Там відкрили кримінальне провадження за побиття артиста. Також чиновники міськради оголосили догану диригенту, але підстав для звільнення керівника не бачать.

Оркестр, де трапився скандал Скріншот відео

"У нас є звільнені люди за власним бажанням, які висловили свій протест таким чином проти керівника чинного, який зараз залишається за контрактом керівником "Оркестру волі", – каже Олександр Смик, керівник управління культури Тернопільської міськради.

Що стосується самого скандального керівника оркестру, то він вже почав набір нових музикантів – за попередніми даними, вже є третина колективу. Звільнені ж на знак протесту музиканти шукають нову роботу.

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