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Жбурнув кріслом у голову: в Тернополі спалахнув скандал у місцевому оркестрі

1.8т Читати матеріал російською

З Тернопільського муніципального оркестру звільнилися практично всі музиканти. Причиною став напад його керівника на одного з артистів.

Як пише ТСН, він жбурнув йому в голову кріслом під час репетиції. В результаті потерпілий Мирон Стасишин отримав контузію ока та гематому верхньої повіки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Неадекватна поведінка керівника оркестру викликала обурення в творчому колективі, і люди вирішили вимагати його відсторонення. "Керівник приходить на роботу в алкогольному сп'янінні і б'є старшого чоловіка кріслом по голові. Це для мене неприпустимо залишитися в такому колективі. Я просто написав заяву і пішов звідси", – розповідає Віталій Вернюк, артист Тернопільського муніципального "Оркестру волі".

Музиканти стверджують, що Стасишин отримав важкі травми через те, що насмілився натякнути диригенту про пиятики. "Кривдили його, тому не стерпів і побив підлеглого", – виправдовується диригент Володимир Грицай.

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Однак на питання журналістів про те, чи приходив агресивний керівник оркестру на роботу нетверезим, Грицай відповів по-філософськи і з сарказмом.

У зв'язку з тим, що сталося, музиканти звернулися в поліцію. Там відкрили кримінальне провадження за побиття артиста. Також чиновники міськради оголосили догану диригенту, але підстав для звільнення керівника не бачать.

Оркестр, де трапився скандал

Оркестр, де трапився скандал

Скріншот відео

"У нас є звільнені люди за власним бажанням, які висловили свій протест таким чином проти керівника чинного, який зараз залишається за контрактом керівником "Оркестру волі", – каже Олександр Смик, керівник управління культури Тернопільської міськради.

Що стосується самого скандального керівника оркестру, то він вже почав набір нових музикантів – за попередніми даними, вже є третина колективу. Звільнені ж на знак протесту музиканти шукають нову роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Зеленодольську Дніпропетровської області агресивний чоловік побив поліцейського, який намагався припинити бійку. Інцидент стався в ніч з 27 на 28 липня.

А в Кривому Розі Дніпропетровської області затримали злочинця, який побив і пограбував сім'ю в Польщі.

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Місце
Україна Тернопіль
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