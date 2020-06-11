Жару розбавлять грозові дощі: синоптикиня дала прогноз на кінець тижня в Україні

Суспільство 15:37, 11.06.2020 Оновлено: 15:54, 11.06.2020

Холодний фронт принесе в Україну в неділю, 14 червня, загальне зниження температури й короткочасні дощі з грозами в більшості областей.

Такий прогноз дала синоптикиня Наталка Діденко у своєму телеграм-каналі. Спека затримається тільки на сході країни.

На більшій частині території України в неділю температура коливатиметься в межах +22...+ 28.

Жару розбавлять грозові дощі: синоптикиня дала прогноз на кінець тижня в Україні

Завтра, 12 червня, в Україні стовпчики термометрів піднімуться до +29...+ 35 градусів, лише в західних областях буде свіжіше – денна температура +24...+29 градусів.

Метеорологиня попередила, що завтра грозові західні дощі можуть локально досягти півдня України, Вінницької та Житомирської областей, тому в цих регіонах температура спаде до +25...+29 градусів. Трохи врятує від спеки поривчастий північно-східний вітер.

Жару розбавлять грозові дощі: синоптикиня дала прогноз на кінець тижня в Україні
Телеграм-канал Погода від Наталки Діденко
Жару розбавлять грозові дощі: синоптикиня дала прогноз на кінець тижня в Україні
Телеграм-канал Погода від Наталки Діденко
Жару розбавлять грозові дощі: синоптикиня дала прогноз на кінець тижня в Україні
Телеграм-канал Погода від Наталки Діденко

У Києві п'ятниця, 12 червня, обіцяє бути спекотною й сухою, вдень +32...+34 градуси.

"У суботу почнуть потроху набігати хмари фронту, і вже в другій половині дня або ввечері й також у неділю є ймовірність короткочасних дощів із грозами", – зазначила синоптикиня.

І уточнила, що весь наступний тиждень температура повітря повинна бути більш комфортною.

"Погода найближча – непроста, з метаморфозами від спеки до свіжості, від високого тиску до низького, від сліпучого сонця до хмарної грози, від задушливого штилю до шквалу, тож тримайтеся міцно за здоровий глузд, особливо на вихідних", – попередила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні липень 2020 року буде спекотним і сухим. Очікується тривалий посушливий період.

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