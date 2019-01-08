"Жахливий розкол!" Грецький митрополит закликав до радикальних заходів через ПЦУ

Ієрарх Елладської православної церкви митрополит Кіфірський і Антикіфірський Серафим висловився за скликання Всеправославного собору через проголошення Православної церкви України.

"Ми віримо, що повернення до ієрархічного порядку і канонічного шляху буде досягнуте завдяки скликанню і роботі Всеправославного собору в ім'я Святого Духа", — сказав він, передають "РИА Новости".

На думку митрополита, визнання автокефальності "створило серйозну проблему з незліченними наслідками для безперервної єдності церкви".

Митрополит Кіфірський і Антикіфірський Серафим "Православие"

"Ми сподіваємося якомога швидше відновити божественний світ в Українській православній церкві, усунути існуючий жахливий розкол і настановити єдність, божественну любов для мученицького православного українського народу", — додав він.

Серафим уточнив, що його позиція щодо автокефалії церкви України є твердою, і він знову включив її у пастирське Різдвяне послання.

"Ці церкви приймають тільки витісняючого канонічного єпископа України Онуфрія і його Священний Синод", — заявив він.

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