"Жахливий розкол!" Грецький митрополит закликав до радикальних заходів через ПЦУ

Ієрарх Елладської православної церкви митрополит Кіфірський і Антикіфірський Серафим висловився за скликання Всеправославного собору через проголошення Православної церкви України.
"Ми віримо, що повернення до ієрархічного порядку і канонічного шляху буде досягнуте завдяки скликанню і роботі Всеправославного собору в ім'я Святого Духа", — сказав він, передають "РИА Новости".
На думку митрополита, визнання автокефальності "створило серйозну проблему з незліченними наслідками для безперервної єдності церкви".
Митрополит Кіфірський і Антикіфірський Серафим
"Православие"
"Ми сподіваємося якомога швидше відновити божественний світ в Українській православній церкві, усунути існуючий жахливий розкол і настановити єдність, божественну любов для мученицького православного українського народу", — додав він.
Серафим уточнив, що його позиція щодо автокефалії церкви України є твердою, і він знову включив її у пастирське Різдвяне послання.
"Ці церкви приймають тільки витісняючого канонічного єпископа України Онуфрія і його Священний Синод", — заявив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня підписав Томос про надання автокефалії Православної церкви України.
Пізніше був опублікований переклад тексту Томосу. 6 січня на Божественній літургії Томос вручили.
7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли Томос на Різдвяну літургію у Софійський собор.
У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання ПЦУ Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм.
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