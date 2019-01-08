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"Жахливий розкол!" Грецький митрополит закликав до радикальних заходів через ПЦУ

8.1тЧитати матеріал російською

Ієрарх Елладської православної церкви митрополит Кіфірський і Антикіфірський Серафим висловився за скликання Всеправославного собору через проголошення Православної церкви України.

"Ми віримо, що повернення до ієрархічного порядку і канонічного шляху буде досягнуте завдяки скликанню і роботі Всеправославного собору в ім'я Святого Духа", — сказав він, передають "РИА Новости".

На думку митрополита, визнання автокефальності "створило серйозну проблему з незліченними наслідками для безперервної єдності церкви".

Митрополит Кіфірський і Антикіфірський Серафим

Митрополит Кіфірський і Антикіфірський Серафим

"Православие"

"Ми сподіваємося якомога швидше відновити божественний світ в Українській православній церкві, усунути існуючий жахливий розкол і настановити єдність, божественну любов для мученицького православного українського народу", — додав він.

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Серафим уточнив, що його позиція щодо автокефалії церкви України є твердою, і він знову включив її у пастирське Різдвяне послання.

"Ці церкви приймають тільки витісняючого канонічного єпископа України Онуфрія і його Священний Синод", — заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Незалежність УПЦ
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Ш. Олег
Ш. Олег
А у чому, власне, "радикальнiсть" пропозицiї грецького митрополита? На вiдмiну вiд католицької церкви, де вищою iнстанцiєю є Римський Папа, екзистенцiйнi питання у православ'ї заведено вирiшувати колегiально, шляхом їх обговорення представниками усiх помiсних церкв на Соборах. Якщо хто й поводить себе радикально, то це Варфоломiй, який чомусь вирiшив, що примат у диптиху автоматично робить його "начальником" над усiм православним свiтом. А це суперечить усiм канонам i є, по сутi, єрессю. Саме тому не лише грецький iєрарх, а й голови усiх iнших помiсних церков висловлюють свою стурбоченiсть дiями Константинополя та не поспiшають визнавати його волюнтаристськi одноособовi рiшення.
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Я не разбираюсь в канонических тонкостях. Но Томоса не было в предвыборных обещаниях Порошенко, зато были другие- НЕВЫПОЛНЕННЫЕ, хоть и ОБЕЩАННЫЕ. Это Факт
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Вот и греческая церковь послала сектантов СЦУ 9ПЦУ) в ...опу!
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