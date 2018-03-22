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Жахливі види: з'явилися фото селища-привида на березі Азовського моря

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Одна з найгарячіших точок війни на Донбасі - село Широкине - знаходиться всього в 15 кілометрах на схід від Маріуполя.

Колись курортне село тепер перетворилося в селище-привид. У селі немає жодного неушкодженого будинку. Види - жахливі, пише Крим.Реаліі .

Населення пункт повністю знаходиться під контролем українських військових, проте боями і обстрілами знищено майже все - будинки, санаторії та об'єкти інфраструктури. Узбережжя суцільно заміновано на випадок атаки з моря. Позиції проросійських бойовиків зараз проходять в кількох сотнях метрів від крайніх хат в селі.

Широкино

Крим.Реаліі

Широкино

Крим.Реаліі

Широкино

Крим.Реаліі

Широкино

Крим.Реаліі

Широкино

Крим.Реаліі

Широкино

Крим.Реаліі

Широкино

Крим.Реаліі

Широкино

Крим.Реаліі

Широкино

Крим.Реаліі

Широкино

Крим.Реаліі

Широкино

Крим.Реаліі

Як повідомляв "Обозреватель", перед блокпостом в селищі міського типу Станиця Луганська на Донбасі розмістили проукраїнський білборд.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
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