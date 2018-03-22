Жахливі види: з'явилися фото селища-привида на березі Азовського моря

Одна з найгарячіших точок війни на Донбасі - село Широкине - знаходиться всього в 15 кілометрах на схід від Маріуполя.
Колись курортне село тепер перетворилося в селище-привид. У селі немає жодного неушкодженого будинку. Види - жахливі, пише Крим.Реаліі .
Населення пункт повністю знаходиться під контролем українських військових, проте боями і обстрілами знищено майже все - будинки, санаторії та об'єкти інфраструктури. Узбережжя суцільно заміновано на випадок атаки з моря. Позиції проросійських бойовиків зараз проходять в кількох сотнях метрів від крайніх хат в селі.
Широкино
Крим.Реаліі
Широкино
Крим.Реаліі
Широкино
Крим.Реаліі
Широкино
Крим.Реаліі
Широкино
Крим.Реаліі
Широкино
Крим.Реаліі
Широкино
Крим.Реаліі
Широкино
Крим.Реаліі
Широкино
Крим.Реаліі
Широкино
Крим.Реаліі
Широкино
Крим.Реаліі
Як повідомляв "Обозреватель", перед блокпостом в селищі міського типу Станиця Луганська на Донбасі розмістили проукраїнський білборд.
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