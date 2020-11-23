Так, друзі - сьогодні буде великий і цікавий пост в одній з найбільш популярних рубрик блогу - огляд фото реальної радянського життя, які без прикрас показують, як насправді жили люди в СРСР і з якими труднощами (часто неймовірними за сучасними мірками) було пов'язане їх існування. У сьогоднішньому пості ми подивимося на чудові фотографії американського фотожурналіста Пітера Тернлі (Peter Turnley) - який став одним з фотолітописців СРСР.

Далі текст мовою оригіналу

В целом, Питер Тёрнли известен своими невероятно качественными репортажными фото — множество крупных журналов десятки раз иллюстрировали его работами свои обложки. Питер очень много снимает людей, и на его фото можно буквально прочитать человеческие истории — где-то весёлые, а где-то не очень. А ещё практически все снимки Питера безупречны с точки зрения качества — сделаны на хрошую оптику и цветную плёнку. В 1990-91 году Питер много ездил по СССР и запечатлел последние месяцы жизни этой страны — на них мы сегодня и посмотрим, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — ужас последних месяцев СССР на крутых работах Питера Тёрнли.

02. Итак, начнём. Пройдёмся сперва по торговле. На снимке ниже запечатлён государственный рынок в городе Новокузнецке — за дешевой жирной свининой выстроилась огромная очередь. А ещё обратите внимание на то, как одеты люди — в СССР практически не было яркой одежды. Большинство народу (особенно в возрасте 40+) ходили в мрачной одежде землистых цветов, похожей на тюремную робу.

03. Очередь в магазин, это тоже Новокузнецк. Фото, ставшее знаменитым и часто всплывающее в различных статьях про СССР. Тут люди одеты поярче — но сама ситуация крайне печальная. В кадре запечатлены в основном бабушки, которые отстаивают на ногах по несколько часов в очереди у магазина, чтобы купить хоть что-то из еды (пока дети где-то работают).

04. Тоже очень известно фото — конфликт в очереди за хлебом. Это ноябрь 1991 года, до конца СССР остаётся всего чуть более месяца. Думаю, если бы вы этим людям сказали "эх и хорошо жилось в СССР" — они бы вцепились вам в лицо, даже не дав договорить фразу.

05. Это тоже 1991 год, поздняя осень, Москва. Обратите внимание на то, как одеты люди и на то, как они смотрят на кассира. Ну что, уже хочется назад в СССР? Ах какая была держава, а какие в ней люди были!

06. Очень сильный кадр огромной очереди через весь магазин. Кассы при этом закрыты а некоторые даже зачехлены — не исключено, что подвезли какой-то дефицит (вроде мороженых кур или минтая) и попросту продают мимо кассы за полторы-две стоимости (чтобы потом пробить по кассе по реальной цене, а разницу положить себе в карман). Такие махинации были практически повсеместными в позднем совке и никого не смущали. Что-то не нравится? Вон дверь, будешь сегодня без курицы.

07. Уличная торговля луком. Лично мне всё происходящее в кадре напоминает какое-то Средневековье! А между тем, в развитых странах вроде Западной Европы или США уже много десятилетий существовали пластиковые карточки, удобные гипермаркеты с тележками и не было никакого дефицита.

08. А это — один из городских рынков в городе Калуге, снимок также сделан в 1991 году. В кадре можно увидеть ребят с Кавказа, благодаря которым в городах СССР были хоть какие-то фрукты — армяне и азербайджанцы практически круглый год торговали хурмой, мандаринами, гранатами, виноградом. В государственных торговых точках в это время были только гнилые капуста и лук, которые в подгнившем виде привозились с овощных баз и наполняли магазины невыносимым смрадом. Опционально могли ещё быть красные "зимние" яблоки с бронебойной шуркой и подвальным привкусом могилы.

09. Теперь давайте пройдёмся по другим бытовым аспектам совковой жизни. Вот это — московская больница, снимок сделан в июле 1991 года. Тут как нельзя более хорошо заметен факт, что любое совковое массовое учреждение (от детского сада до дома престарелых) больше всего напоминало тюрьму. Всё ушатанное, казённое и страшное. И это ещё Москва!

10. А это — обед шахтёров в Новокузнецке. Обратите внимание, что в кадре одни женщины — "равенство" полов в совке заключалось в том, что женщин на равных правах припахивали к самой тяжёлой работе. А ещё обратите внимание на качество питания о и общую обстановку вокруг. Ну что, уже хочется в СССР?

11. Очень сильное портретное фото, сделанное Питером в 1991 году в одном из шахтёрских городков Сибири. Я бы назвал его "беспросветность".

12. Теперь давайте поговорим об алкоголе. Алкоголь в последние годы (да и пожалуй во все другие годы) СССР был чем-то вроде твёрдой валюты — за деньги в магазинах было ничего не купить, а вот водкой можно было рассчитаться за что угодно — от нормального куска мяса "из-под прилавка" в магазине — до услуг сантехника. На знаменитом фото 1991 года запечатлена московская очередь за водкой "Пшеничная" с так называемой пробкой-"бескозыркой". Бабушки на фото скорее всего сами не пьют, но берут водку в качстве свободно конвертируемой в товары и услуги валюты.

13. А вот эти ребята пьют, причём активно — это снова Новокузнецк 1991 года. Несколько молодых парней (с уже заметными следами длительного употребления алкоголя на лице) "заправляются" самогоном. На заднем плане — какой-то то полуразрушенный ли дом, то ли сарай.

14. А этот дядечка "заправляется" дешёвым советским игристым прямо на улице. Такая картина была нередкой для СССР — советская алкашня потребляла горячительное прямо "из горла", часто не отходя далеко от очереди за алкоголем (на зависть другим страждущим).

15. Ну и в завершении несколько портретных снимков. 1991 год, юная 18-летняя московская проститутка Катя курсирует в районе Красной площади в поисках клиентов, а мимо проезжает милицейская машина. Да, вы не ослышались – проституция в СССР вполне себе была, а элитных проституток (работавших при крупных гостиницах в столицах республик) даже курировало КГБ.

15. Старушки в Новокузнецке. Тут, как говорится, без комментариев — сложно представить себе что-то более страшное, чем нищая старость в СССР.

16. Москва, очередная очередь в магазин на фоне убогого советского общественного транспорта.

17. Женщина в очереди в Москве. Невероятно трогательное и страшное фото...

18. Продавщицы ювелирного магазина в Москве наблюдают за похоронами:

19. Бабушки с двумя буханками хлеба-"кирпича":

20. Дети в одном из сибирских металлургических городов. "Счастливое детство" по-советски...

Такие дела. Как видите, СССР на снимках Питера предстаёт нам в своём реальном виде — как очень бедная, несвободная и какая-то в буквальном смысле слова беспросветная страна. В 1991 году жизнь человека была чередой сплошных мучений, очередей и унижений — и все только и ждали того, когда же всё это закончится и люди начнут жить нормально. Ну а сегодня немного отъевшиеся люди часто желают "вернуться назад в СССР", вот только зачем им это — непонятно...

А в комментариях напишите, как вам фото. Хотели бы вернуться назад в ужас последних советских лет?