Жадібні таксисти, високі ціни і нечистоти в морі: як проходить курортний сезон у Криму

У Криму з запізненням на місяць через коронавірус почався курортний сезон. Відпочивальники скаржаться на високі ціни, жадібність таксистів і хамство місцевих жителів. Самі кримчани незадоволені приїжджими і вважають, що через них одні біди.

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Незадоволені цінами і низьким сервісом

У Криму в липні нарешті почався туристичний сезон. За офіційними даними так званої кримської влади, в готелях на популярних курортах ПБК заселення становить 95-100%. В інших місцях наплив менший – до 60%. Правда, росіяни, які стали основними туристами в анексованому Криму, все частіше скаржаться на обман із боку місцевих власників житла, на хамство і погане обслуговування як у готелях, так і в закладах громадського харчування.

У Криму розпочався туристичний сезон RBK.ru

За даними опитування порталу бронювання житла Tvil.ru, більшість росіян вважають, що вартість відпочинку в Криму сильно завищена. Це стосується і житла, і продуктів харчування, і транспорту. Відпочивальники не готові платити за низький сервіс. 20% туристів незадоволені тим, як їх обслуговують на курорті, а 10% поскаржилися на нахабну поведінку місцевих.

За даними турагентств, які возять людей до Криму, в середньому чек на харчування на півострові зріс на 10-15%. Хоча самі відпочивальники впевнені – ціни виросли набагато більше.

"У минулому сезоні ми відпочивали в Алупці, харчувалися в одному кафе. Цього року приїхали туди ж, той же обід обійшовся на 25% дорожче! За що, питаю офіціантку. Вона знизує плечима. Кримчани просто знахабніли, вони свій простій під час карантину в травні і червні вирішили надолужити за два місяці. Наступного разу поїдемо в Туреччину, а ця відпустка вже зіпсована", – поскаржилася жителька Пітера.

Крим KP.ru

"А чого ви хочете? Все стало дорожче. Міст анітрохи не допоміг, бензин став дорогим, завезення продуктів сюди обходиться в копієчку. Та й місцеві продавці м'яса, овочів, фруктів задрали ціну як тільки почався сезон", – пояснює власниця невеликого ресторанчика в Алушті.

Думали хороми, виявилася халупа

На думку відпочивальників, їх обманюють також з умовами проживання. "На сайті були фото будинку. Писали, що окремий дерев'яний будинок з усіма зручностями. Кімнати виглядали непогано, під вікнами був невеликий басейн. І яке ж було наше здивування, коли ми приїхали і побачили, що насправді на території буквально вікно до вікна стоять п'ять будиночків, звичайних дерев'яних бунгало! У номері був тільки туалет, а душ загальний! А цей крихітний басейн розрахований на всіх гостей, а їх тут людей 20! Ми були в шоці", – розповідає жителька Підмосков'я Анна Андріївна, яка з онуками вирушила в Алушту.

А туристка з Білорусі розповіла, що вибрала номер у готелі теж по картинках. Все було красиво, прекрасний вид з вікна. Але коли вона приїхала, то виявилося, що номер площею всього 11 кв м. Ліжко займало весь простір. Їй із чоловіком насилу за доплату вдалося переселитися в просторіший номер.

Незадоволені відпочивальники і тим, що власники приватних апартаментів вважають, що всі їм винні. "Ми звикли відпочивати в Туреччині, але цього року через коронавірус змушені були поїхати до Криму. Зняли кімнату в будинку під Ялтою. Так господиня навіть не спромоглася прибрати в кімнаті і міняти білизну хоча б раз у три дні. Вона сказала, що це наші проблеми, а не подобається, може їхати до себе в Вороніж", – поскаржилася Вікторія Смирнова.

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Що стосується ресторанів, на думку тих, хто відпочивав у Криму до анексії і зараз, нічого не змінилося. "Сидимо в модному ресторані в Севастополі. Чекаємо хвилин 15. Офіціанти вільні, але не підходять, роблячи вигляд, що не бачать. Тільки після того, як чоловік встав і підійшов до одного з них, зробили послугу. Замовлення чекали 30 хвилин, навіть напої не приносили без нагадування. Нічого тут не змінилося за сім років, хіба що ціни стали вищими", – обурюється жителька Донецької області Жанна.

Кримчани в боргу не залишилися

"Якщо ви приїхали до Криму, то ви все вже отримали. Море, сонце, повітря – безкоштовно. Все інше – як пощастить. Якщо нарвалися на хамство місцевих, вважайте, що це просто місцевий колорит. Якщо вас обрахували, обдурили – ставтеся як до належного. Без цього в Криму не буває. І головне, перед тим, як ступити на кримську землю, розслабтеся", – радить місцевий житель Артем Нечаєв.

А ось самі кримчани скаржаться на зарозумілість і хамство приїжджих. "Вони вважають, що ми їм повинні бути вдячні тільки за те, що вони сюди приїжджають і витрачають свої гроші на півострові. Мовляв, ми повинні радіти кожному з них. Тільки половина жителів півострова живе за рахунок відпочивальників. Інша половина бачить бруд і високі ціни через них", – каже пенсіонерка Євгенія Романова.

КП Крим

Так само місцеві жителі незадоволені засиллям автомобілів із російськими номерами, які заважають їм спокійно проходити до своїх домівок. "У нас багатоповерхівка в Ялті, так підійти до під'їзду в сезон неможливо. Все заставлено машинами, навіть швидка проїхати не може. І всі відпочивальники. Скільки лаялися, марно. Ті, хто здає житло готові на все, лише б отримати зайву копійку", – обурюється пенсіонерка з Ялти Лідія Остроухова.

Жадібні таксисти і пробки на дорогах

Найбільше туристи незадоволені жадібними кримськими таксистами.

"Із Сімферополя до Ялти нас намагалися відвезти за 3000 рублів (1145 грн). Нахабства немає меж. Насилу знайшли, хто погодився довезти за 2000 руб. (763 грн)", – розповідає турист Дмитро.

"Вони настільки жадібні, що готові цілодобово стояти і чекати свого клієнта. Ні копійки не поступляться. Краще їхати на своєму авто до Криму, якщо ви хочете не тільки лежати на пляжі, але і щось подивитися", – радить туристка Євгенія.

У середньому таксисти в Криму заробляють 5000 рублів (1909 грн) у день при поїздках по місту і до 12000 рублів (4582 грн), якщо їздять між населеними пунктами.

Пробка на під'їзді до Ялти Скрин відео

Нещодавно місцеві працівники служб таксі влаштували страйк. Вони незадоволені тим, що їм підвищили суму, яку беруть із них за кожне замовлення. А також їх обурило, що тепер у таксисти беруть приїжджих і навіть нелегалів.

А ось пробки на кримських дорогах так і залишилися, незважаючи на будівництво траси "Таврида". "Між містами машини тягнуться зі швидкістю 40 км на годину. Особливо, коли почався наплив туристів проїхати відстань у 30-50 км можна за дві години. А на під'їзді до Ялти можна в пробці тягнутися цілу годину замість 15 хвилин", – скаржиться місцевий житель Борис.

Він зазначає, що ціни на 95-й бензин в районі Ялти складають 51 рубль (приблизно 21 грн).

До речі, дотепер не вирішена одна з головних проблем півострова – будівництво каналізації.

Нещодавно відомий кремлівський пропагандист Дмитро Кисельов, у якого є дача в Коктебелі, поскаржився на те, що каналізацію на півострові зливають прямо в море. Це не дає йому спокійно тут відпочивати.

Також є проблеми з очисними спорудами в Судаку, Севастополі, Керчі, Феодосії, Саках. Наприклад, у Феодосії нечистоти стікають у море прямо по сусідству з пляжем. Але, незважаючи на це, пляжі Феодосії зараз заповнені відпочивальниками.