ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Згвалтування туристів!" У Криму забили на сполох через курортний сезон

506Читати матеріал російською

У анексованому Росією Криму ще до початку курортного сезону з'явилися проблеми, які можуть доставити масу неприємностей туристам.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook фанат "кримнаша", блогер Олександр Горний. Він в черговий раз поскаржився на окупаційну владу Криму.

"Орджонікідзе, непогане місце. Але ось повертаючись до теми пляжів - ну як можна заставити все парасольками? І це ще мабуть не все, залишок теж заставлять залізом, яке вже виклали... Аксьонов попереджав, але всі його слова це тільки слова. Він не вміє свої слова і справи доводити до кінця", - зазначив Горний.

Новини
"Залишок Радянського Союзу": Хомчак зробив несподівану заяву про Крим

Він додав, що ситуація в Криму схожа на "згвалтування туристів".

"Йде просто згвалтування туристів нав'язаними послугами... Коли поставлять лежаки, то хрін пройдеш і полежиш на пісочку. І так по всьому Криму", - підсумував він.

У Криму нові проблеми з курортним сезоном

У Криму нові проблеми з курортним сезоном

FB Горного

У Криму нові проблеми з курортним сезоном

У Криму нові проблеми з курортним сезоном

FB Горного

У Криму нові проблеми з курортним сезоном

У Криму нові проблеми з курортним сезоном

FB Горного

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі анексованого Криму визнали провал курортних сезонів, які пройшли після захоплення півострова Росією.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки