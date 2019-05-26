"Згвалтування туристів!" У Криму забили на сполох через курортний сезон

У анексованому Росією Криму ще до початку курортного сезону з'явилися проблеми, які можуть доставити масу неприємностей туристам.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook фанат "кримнаша", блогер Олександр Горний. Він в черговий раз поскаржився на окупаційну владу Криму.

"Орджонікідзе, непогане місце. Але ось повертаючись до теми пляжів - ну як можна заставити все парасольками? І це ще мабуть не все, залишок теж заставлять залізом, яке вже виклали... Аксьонов попереджав, але всі його слова це тільки слова. Він не вміє свої слова і справи доводити до кінця", - зазначив Горний.

Він додав, що ситуація в Криму схожа на "згвалтування туристів".

"Йде просто згвалтування туристів нав'язаними послугами... Коли поставлять лежаки, то хрін пройдеш і полежиш на пісочку. І так по всьому Криму", - підсумував він.

У Криму нові проблеми з курортним сезоном FB Горного

У Криму нові проблеми з курортним сезоном FB Горного

У Криму нові проблеми з курортним сезоном FB Горного

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі анексованого Криму визнали провал курортних сезонів, які пройшли після захоплення півострова Росією.

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