Згвалтована Росія і надія України: найвлучніші цитати Бабченко

Журналіст Аркадій Бабченко, якого вбили пострілами в спину 29 травня в Києві, у відкриту виступав проти режиму Путіна, закликав повернути Крим Україна і закінчити війну на Донбасі.

Також журналіст, який з 2017 року переїхав до Києва, підтримував Україну і українців в боротьбі за незалежність і європейські цінності.

Свою думку Бабченко викладав в безлічі інтерв'ю, а також постах в Facebook.

Цитати Бабченко про Донбас і Україна

"Передумови до громадянської війни на Донбасі, звичайно, були. Але я впевнений, що якби не Росія, не" Стрілківська "загони, то нічого б там не сталося. На мій погляд, це перша війна в історії, яку розв'язали виключно завдяки засобам пропаганди. В общем-то на рівному місці ".

"Українська армія знаходиться на своїй землі, Донбас - територія України і танки армії держави Україна мають повне право перебувати на території України. За мінським домовленостями важке озброєння повинно бути відведено, начебто, на 5 км, але зрозуміло, що все мінські домовленості зараз порушені і техніку підтягують вже безпосередньо до лінії фронту. ОБСЄ - в нього хто тільки не плюнув, всі українські ЗМІ впевнені, що ОБСЄ знаходяться на зарплаті у Путіна і зовсім не помічає обстрілів з боку "ЛНР" і "ДНР", читаєш новини "Новоросії "- там впевнені, що ОБСЄ на зарплаті у Порошенка і зовсім не помічають обстріли з боку України, на це можна просто не звертати уваги, впевнений, що все це в доповідях ОБСЄ в результаті з'явиться".

"Україна увійшла на Донбас фактично в тому ж стані, що і Росія в Чечні в 94-м. Зруйнована економіка, небоєздатна армія. Але все ж в Україні велику надію дає те, що піднялося суспільство. Становлення держави йде нормальним, природним шляхом: чи не зверху, а знизу. Зараз суспільство будує держава. І це дає велику надію, що Україна не стане авторитарною, але тим не менше за цим потрібно стежити. І кожен раз бити по руках при будь-якій спробі вирощувати ненависть ".

"Не треба ставитися до України як до зоопарку, в якому живуть дикі ведмеді. Те, що у нас з вами російський говір, тут обчислюється з першого ж слова, і все чудово розуміють, що ми росіяни, нас ніхто не чіпає, ніхто не ріже . якщо ви ведете себе як людина, до вас будуть ставитися як до людини. якщо ви сюди приїхали, значить, ви, швидше за все, не ворог. Але якщо ви зараз надягнете георгіївську стрічку і підете в сторону метро, ​​то ви не пройдете і ста кроків, отримаєте відразу по голові ".

"Все, що повинна зробити Росія, - це деокупувати Крим, забратися звідти зі своїми військами, і що буде далі з Кримом - це не наше з вами собаче діло, бо Україна - це окреме незалежна держава".

Бабченко про Росію і Путіна

"Зі мною сталося те ж саме, що і з Україною: я жив, нікого не чіпав і просто хотів, щоб у нас була правова держава, де поважаються закон, права людини, де людей не вбивають, а в опозиціонерів не стріляють на мосту, а за пости на Facebook не садять на чотири роки. Не я прийшов до держави Росія, держава Росія прийшло до мене, повбивало і посаджати моїх друзів, а мене видавив з країни. і ви зараз задаєте мені питання: чи добре мені критикувати звідси Росію? Так офігенно, тому що ця держава я зараз просто ненавиджу, воно зламало жит нь мені, сусідній країні, в якій понад два мільйони біженців ".

"Будь-яка війна виходить за свої межі. І ця війна обов'язково вийде за рамки Донбасу, в сторону Росії. Цей процес вже почався. Я думаю, що в середньостроковій перспективі вся Росія перетвориться в" ДНР ".

"Я поняття не маю, що у Путіна в голові. Раніше він був дуже передбачуваний. Кар'єру Ванги в Росії можна було побудувати на раз-два. Дивишся всі варіанти, вибираєш найгірший і кажеш, що так і буде. А тепер абсолютно незрозуміло, в якому світі він існує. Я не уявляю його наступний крок ".

"Російське суспільство, безумовно, хворе. Мракобісся, ксенофобією, ненавистю, неприйняттям інакомислення. Все це лікується. Найпростіше - війною і горами трупів. Швидше за все суспільство прозріває саме від цього. Але я все-таки сподіваюся, що, можливо, це все перегорить само собою, і мізки у людей стануть на місце і без таких катастрофічних катаклізмів ".

"На жаль, саме тому я не вірю в зґвалтовану Путіним Росію. Мені не подобається цей мультик на ю-тубі. Росія не біла-пухнаста нещасна, як там відображено. Це злягання відбулося з обопільної згоди. Треба визнати, що в нашому випадку вони і справді обидва один одного варті - влада і народ. Саме тому я не вірю, що з відходом Путіна Росія відразу повернеться в правове демократичне стан. Ні. Якщо з відходом Путіна провести дійсно чесні вільні вибори - на них переможе якийсь черговий "жириновский ".

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше МВС склало фоторобот підозрюваного у вбивстві Бабченко.