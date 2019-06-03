"Зграя покидьків": Україну сколихнуло вбивство поліцейськими дитини під Києвом

Україну сколихнула смерть 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області, яку 31 травня підстрелили співробітники поліції.

Бурхливий відгук трагедія отримала в мережі. Так, зокрема, відреагували на те, що трапилося, у вищому керівництві країни.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, як батько і як президент, покарати винних у смерті дитини. "Жодного пом'якшення. Жодної спроби зам'яти цю справу. Ця трагедія повинна стати уроком. Ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, повинні щохвилини пам'ятати про свою відповідальність. За життя. Перед людьми, перед народом, перед країною", – написав він.

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Відреагував і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він висловив свої співчуття родині 5-річного Кирила.

Прокоментував трагедію генеральний прокурор Юрій Луценко, пообіцявши покарати винних по справедливості. Він також заявив, що вже ініціював зняття з посади відповідального начальника райвідділу поліції.

Українці в свою чергу розкритикували владу і правоохоронців, які допустили трагедію. У мережі вказали на те, що реформа поліції так і не змінила нічого в країні. "Зграя покидьків", "Старі мерзоти", "Кругова порука", – відреагували користувачі соцмереж.

У мережі оголосили збір біля будівлі Міністерства внутрішніх справ у Києві. "Якщо це так залишити, то діти будуть гинути і далі", – написав активіст Антон Ходзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 травня під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними у стрільбі назвали поліцейських, які в позаслужбовий час стріляли по банках.

Пізніше з'ясувалося, що вони були п'яними. Спершу працівники поліції стверджували, що хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, коли гуляв біля будинку разом із трьома іншими дітьми.

Незабаром вони зізналися, що розважалися в нетверезому стані і випадково влучили в дитину. Хлопчик був госпіталізований в реанімацію, а під час обшуків у підозрюваних удома знайшли склад зброї.

Не приходячи до тями дитина 3 червня померла в лікарні. Злочин було перекваліфіковано в умисне вбивство.

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