Зграя диких собак напала на 6-річну школярку: на НП відреагували в Раді

За інцидент в Одеській області, де шестирічна школярка потрапила в реанімацію в результаті нападу зграї собак, повинні бути суворо покарані представники місцевої влади.

Про це в ефірі ObozTV заявив народний депутат від БПП Андрій Шинькович, співавтор законопроекту про облік домашніх і безпритульних тварин.

"В даному випадку мова йде про безпритульних собак ... Тут відповідальні в першу чергу органи місцевого самоврядування. Це місцева влада, це не питання державного рівня. Карати таких місцевих чиновників треба просто безбожно", - підкреслив він.

"Це надзвичайно серйозне питання, і якщо ми дожилися до того, що собаки розривають наших дітей, то однозначно ми беремо під уважний депутатський контроль", - зазначив Шинькович.

За словами нардепа, "повинні понести покарання керівники органів місцевого самоврядування, на території яких такі інциденти трапляються".

Як повідомляв "Обозреватель", в селі Світле Лиманського району Одеської області 23 березня зграя бездомних собак покусала 6-річну дівчинку, яка поверталася зі школи.

Постраждалу у тяжкому стані доставили в реанімацію, де лікарі наклали їй понад 100 швів. Зараз стан дитини покращився і її перевели в звичайну палату.

Місцеві жителі раніше неодноразово зверталися до органів місцевого самоврядування зі скаргами на схожі напади агресивних собак на людей. Однак досі заходів вжито не було.